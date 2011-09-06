Янукович розповів, як Медведєв після Харкова його "кинув"

Домовленість між президентами України і Росії про перегляд газових контрактів була досягнута в 2010 році при підготовці Харківських угод.

Про це в інтерв`ю газеті «Комерсант Україна» заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Я можу повідомити, що в Харкові ми домовлялися не зупинятися на тих угодах. Ми тоді домовилися повністю переглянути контракти і перейти на нові взаємини в газовій сфері», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що ця домовленість так і не була реалізована.

«Але потім пішли півтора роки обіцянок - "так-так-так, ми подивимося, обов`язково переглянемо", і в результаті по сьогоднішній день все залишилося на рівні "так-так-так". Хоча ми впевнені в тому, що ціна для України некоректна, що умови виписані ніби для ворога. Ці контракти дискредитують стратегічний рівень наших взаємин», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас Україну, за словами В.ЯНУКОВИЧА, влаштують Харківські угоди в разі досягнення домовленості з Росією про зниження ціни на газ.

«У цьому випадку у нас буде нормальна європейська ціна на газ, а вже на цю ціну діють харківські угоди, тобто ще мінус $100 (на тисячу кубометрів). Отже ці угоди для нас вигідні, і ми свідомо пішли на їх укладення», - сказав він.