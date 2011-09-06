Опозиція залишила сесійну залу ВР

Депутати від фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС покинули сесійну залу на знак протесту проти політичних репресій в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося одразу після того, як у ВР відбулася реєстрація народних депутатів.

Зокрема, після оголошення про присутність на урочистому засіданні Верховної Ради України Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, опозиційні депутати почали кричати «Ганьба!». Вигуками «Ганьба!» зустріли вони і генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ.

Депутати від фракцій БЮТ та НУ-НС не дочекались офіційного оголошення про відкриття 9-ї сесії парламенту та, залишивши плакати із зображеннями Юрія ЛУЦЕНКА та Юлії ТИМОШЕНКО, покинули сесійну залу.