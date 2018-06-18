Суд над Тимошенко: прокурори будують обвинувачення на копіях і факсиміле?

Сповнюється рівно місяць, як Юлію Тимошенко тримають у СІЗО. Суддя Родіон Кірєєв сімнадцятий раз не дозволив її випустити на волю. Екс-прем’єр скаржиться, що не має можливості конфіденційно спілкуватися зі своїми захисниками. По суті, Тимошенко взагалі не має змоги з ними спілкуватися, окрім як у залі Печерського суду. Адже судовий процес триває щодня з 9-10-ї ранку до 19-20 вечора. А о 6-й ранку, о 10-й вечора чи у вихідні до СІЗО адвокатів, як і решту відвідувачів, пускати заборонено. Тож на те, щоб будувати тактику захисту, часу в неї немає.

Бурхливий ранок у Печерському суді

У понеділок Тимошенко на засіданні вся в чорному. Без доньки і чоловіка. І без коси – з гладко зачесаним волоссям, зібраним у пучок.

На початку адвокати роблять заяви про відвід головуючого, додаючи до них публікації «Української правди» про зловживання судді Кірєєва під час служіння Феміді в місті Березань на Київщині. Захист Тимошенко також звертається до суду з клопотаннями про призначення додаткової експертизи, про визначення графіку судових засідань і про скасування міри запобіжного заходу.

– Суд неодноразово розглядав заяви про відвід. Такі дії з боку підсудної та її захисту явно свідчать про намір затягнути розгляд справи. Суд вирішив долучити ці заяви до матеріалів кримінальної справи й залишити їх без розгляду, – заявляє Кірєєв.

– Ви порушили присягу судді, ви не залучаєте докази, – вступає в боротьбу Тимошенко.

– У судовому засіданні з’явився свідок, – незважаючи на репліки підсудної, продовжує Кірєєв.

–... Ви повністю фальшуєте справу, – не здається екс-прем’єрка.

– Секретар судового засідання, запросіть, будь-ласка, свідка, – звертається суддя до свого помічника, ігноруючи Тимошенко.

Деякий час вони говорять одночасно.

Адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк просить слова.

– Зараз секретар судового засідання запрошує свідка, – пояснює Кірєєв Плахотнюку.

– Ви не маєте права не дати слова щодо заперечення ваших незаконних дій, – обурюється Тимошенко. – Ви просто ряджений, який виконує замовлення з політичних репресій. Ви зобов’язані розглянути клопотання!

– Суд надасть вам слово, – каже Кірєв до Плахотнюка.

– Кірєєв, припиняйте злочини! – звертається колишній прем’єр до судді. – Ви злочинець, кожен день ви робите злочини, перевищуючи свої судові повноваження.

¬¬– Свідок, проходьте, будь ласка, – жестом вказує Кірєєв на кафедру в центрі зали, коли колишній керівник апарату прем’єр-міністра Михайло Лівінський з’являється в дверях.

¬–...Ви не даєте мені ні права на медичне обстеження, ні права на захист, ні права на свідків, ні права на експертів, – продовжує Тимошенко. – Ви перетворили цей суд на розправу, яка нічого спільного з судочинством немає.

¬– Суд не піддається провокації, – вкотре виголошує Кірєєв.

– Та ви не піддаєтесь на провокації, ви цілком і повністю фальшуєте судовий процес, – з посмішкою зазначає Тимошенко. – Фальшуєте докази, повністю ігноруєте КПК. Не даєте нам користатися своїми правами... Кірєєв, ви не суддя, ви злочинець у мантії! Вам треба зняти мантію, ознаки державності та йти з цього залу...

Словесна перепалка триває. Суддя робить зауваження підсудній. Захист у відповідь намагається зробити заяву щодо дій головуючого.

Кірєєв вибухає і виголошує, що захисники затягують розгляд справи, тож відтепер подавати заяви щодо заперечень дій головуючого постановляє виключно перед завершенням судового засідання.

Газова криза: версія Лівінського

Допит Лівінського був одним з найтриваліших у цьому процесі. Розпочавши давати вільні покази у справі о 10-й, він закінчив відповідати на запитання о 18.00.

Екс-керівник апарату із забезпечення діяльності прем’єр-міністра повідомляє складну історію газових відносин України та Росії, детально зупиняючись на подіях січня 2009 року. Розповідає, як Росія відключила газ і розгорнула потужну інформаційну кампанію проти України, що, мовляв, Україна краде газ, передбачений для постачання в Європу, що Україна ненадійний партнер і транзитер. Розповідає про проблеми в областях через “закриття вентиля”, про спроби обмеження кількості споживання газу, про приїзд європейців, які “зрозуміли природу конфлікту, але їхня позиція була прагматична: їх не дуже цікавлять наші особисті стосунки з Росією – вони хочуть отримати газ”…

– Холодно в садочках, школах, лікарнях, а тут ще йде міжнародний та інформаційний тиск, – перераховує тодішні атрибути газової кризи Лівінський.

А в Москві енергетичний саміт організують. За словами свідка, в України до цієї події було двоїсте ставлення: “З одного боку, Росія таким чином шукає майданчик, щоб обвинуватити Україну. З іншого – якщо пів-Європи приїде, не можна не брати участь у цьому саміті”.

– 16 січня на мене вийшла служба прем’єр-міністра РФ з проханням організувати телефонну розмову прем’єрів України та Росії, – продовжує Лівінський.

По телефону Путін запросив Тимошенко на саміт, який формально організовував Медведєв. Тимошенко все ще не була впевнена, чи варто їхати. Але Путін заговорив про можливість провести переговори для врегулювання газової кризи на рівні урядів двох держав перед самітом або опісля, і тоді остаточне рішення було прийняте.

– 17 січня делегація відлетіла до Москви. Цього разу в нас, слава Богу, літака ніхто не крав, – посміхаючись додає Лівінський, натякаючи, як у жовтні 2008 року Ющенко вилетів до Львова на літаку, що нібито призначався для польоту Тимошенко на переговори до Москви.

За словами Лівінського, на переговорах Росія наполягала на чотирьох тезах.

– Ціна газу для України – 450 доларів. Не йшлося ні про які знижки, ні про які формули... Друга теза – вони не платитимуть більше за транзит. Третя – чи платили ми РУЕ чи не платили, вони того не знають, у них зафіксовано незаплачений борг, – будь ласка, заплатіть. І остання – на борг накладається штраф, хочемо бачити гроші.

Україна водночас наполягала на перехідному періоді, на усуненні посередників, на чесних і прозорих відносинах.

О третій ночі переговори завершилися. Після спільного виходу до преси прем’єри РФ і України видали доручення керівникам Газпрому й Нафтогазу підготувати проекти контрактів до 19 січня. Дубина й Продан залишилися в Москві. Тимошенко повернулася до Києва.

І знову про директиви

Розповідаючи про приїзд Тимошенко до Москви 19 січня, Лівінський згадує і так звані директиви. За його словами, саме в той день він вперше побачив цей документ.

– Мене питали в прокуратурі, чи виготовляв я цей документ, чи друкував, – зазначає Лівінський. – Цей документ особисто я не готував... Вказівок на його виготовлення я не отримував...

Каже, що виготовити документ міг тільки фахівець у сфері нафти й газу, припускаючи, що це була людина з Міністерства палива та енергетики або, швидше за все, з Нафтогазу.

– Це точно не була Тимошенко, бо в неї на той час комп’ютера не було, – наголошує Лівінський.

Він заявляє, що звернув увагу й на численні помилки в оформленні документа. Це і замалий шрифт, і розділові знаки, і зайві пробіли.

– Його готували люди, які не знають правил оформлення документів у Кабінеті міністрів, – наполягає колишній керівник апарату прем’єр-міністра. – Зараз Тимошенко в окулярах, але тоді вона їх не носила, тому ми не друкували документи дрібним шрифтом, а тут – дрібний шрифт... Документ державний, а так оформлений. За це треба бити по руках. Не завізований, не оригінал, немає підпису прем’єра – лише факсиміле...

– На цьому документі була хоч одна ознака рішення уряду? – запитує Тимошенко.

Лівінський починає перераховувати особливості документів уряду, у яких обов’язково має бути наявний індекс підрозділу, який цей документ готував, тощо.

– Очевидно, що це не акт уряду... – зазначає Тимошенко.

– Ви явно тиснете на свідка, – вигукує Кірєєв.

– Я перефразую. Діденко, Дубина і Продан могли сплутати цей документ з рішенням уряду?

– Суд знімає це питання, – категорично заявляє суддя.

– Ви, пане суддя, так чутливо реагуєте на всі питання, які мене виправдовують, і так їх резво й швидко знімаєте, що просто навіть заздрість бере, що ви так оперативно працюєте і так підлаштовуєте допит свідка під вирок, який вам заздалегідь написали в Адміністрації президента, – іронізує Тимошенко.

– Під залякуванням і Дубину, і Діденка, під тиском з боку представників режиму примусили дати покази, що вони були нібито переконані, що це рішення уряду, – додає екс-прем’єрка. – Дубину на третьому допиті зламали, щоб він сказав, що я йому сказала, що це є рішенням уряду.

Захисник Сірий цікавиться, чи на засіданнях Кабміну 19 і 21 січня озвучувалася позиція ГПУ, що під час газових переговорів були здійснені якісь неправомірні дії?

Лівінський розповідає, що фактично на всіх засіданнях уряду був присутній представник ГПУ. Зазвичай – заступник генпрокурора, найчастіше – Тетяна Корнякова. Щодо 19 січня екс-керівник апарату із забезпечення діяльності прем’єр-міністра не може впевнено сказати, оскільки сам не брав участь у засіданні. А ось 21 січня, за його словами, представники прокуратури були.

– І я не пам’ятаю, щоби вони висловлювалися проти... Ніяких зауважень прокуратури не було, – наголошує він.

Наприкінці допиту прокурор Василь Байрачний звертається до Лівінського з дивним запитанням:

– Я бачив вас на початку судового засідання у футболці з написом «Свободу політв’язням!» Це ваша особиста позиція? Чи можуть ваші покази вважатися об’єктивними?

– Це позиція всієї країни і світової спільноти, – парирує Тимошенко

Захист просить зняти запитання.

– Питання про одежу – це вже занадто, – посміхається Плахотнюк.

Кірєєв спочатку знімає питання, але згодом все ж таки сам запитує в Лівінського про стосунки з Тимошенко. Той відповідає, що є керівником служби голови партії «Батьківщина».

– Тобто ви працюєте в партії, яку очолює підсудна, у її підпорядкуванні? – перепитує суддя.

– Мені заскладно перебувати в підпорядкуванні Юлії Володимирівни, бо вона знаходиться у в’язниці, – з посмішкою повідомляє Лівінський.

Втручається Тимошенко, заявляючи, що Кірєв є «безпосереднім підлеглим президента Януковича і виконує його вказівку щодо політичних репресій».

– Крім того, ви допитали Азарова і Бойка, які також є безпосередніми підлеглими Януковича, – додає екс-прем’єр.

Ректор КНУ Шевченка «проявив принциповість»

Після допиту Лівінського Кірєєв оголошує заяву ректора Київського національного університету імені Шевченка на ім’я голови Печерського районного суду Києва. Леонід Губернський просить вилучити зі справи Тимошенко експертний висновок, підготовлений завідувачем кафедри кримінального права та кримінології КНУ професором Петром Андрушком.

Раніше пан Андрушко на адвокатський запит захисника Юрія Сухова зробив науково-консультативний висновок у справі екс-прем’єра. "Аналіз матеріалів справи, як вони викладені в обвинувальному висновку, дає підстави для висновку, що в діях Тимошенко Ю.В. відсутній склад злочину, передбаченого ст. 365 Кримінального кодексу України", – йдеться у висновку, який було долучено до справи.

Ректор КНУ інформує суд, що захист Тимошенко не звертався з офіційним листом щодо проведення правової експертизи її дій.

– Завідувач кафедрою кримінального права Київського національного університету Петро Андрушко не був уповноважений робити висновок, тому університет відкликає цей висновок і просить не посилатися на нього в зазначеній кримінальній справі, – цитує Кірєєв листа Губерського.

– Я не звертався до КНУ із запитом. Я звертався до керівника юрфаку, – обурюється Сухов. – Це висновок не університету, а конкретного фахівця. І університет не має жодного права відкликати цей документ.

Плахотнюк, у свою чергу, наголошує, що процедури відкликання матеріалів, які вже долучили до кримінальної справи, взагалі не існує.

– Ректор університету Шевченка підписав цей документ – і це свідчення того, що все управляється з Адміністрації президента, – додає Тимошенко. – Навіть примушують ректорів відкликати висновки окремих фахівців.

Тимошенко: недовго цим маріонеткам залишилось

Наприкінці засідання – традиційне звернення про зміну запобіжного заходу.

– Я знаю, що Янукович не дав вам доручення мене звільнити, – звертається Тимошенко до Кірєєва. – Ви маріонетка. Я від вас рішень і не очікую. Хоча формально клопотання ми подаємо.

Тимошенко має рацію. Її залишають під вартою.

– Недовго цим маріонеткам залишилось, – підбадьорює вона присутніх. – Дуже скоро вони відповідатимуть за всі ці знущання і над вами, і над Україною.

Перерву оголошують до 9-ї ранку.

– Свідок Лівінський сказав дуже конкретну річ, що у справі немає оригіналу директив Юлії Тимошенко, а є лише документ, на якому стоїть факсиміле, і хто ставив це факсиміле – невідомо, – наголошує Сухов.

Він зазначає, що у слідства та обвинувачення немає оригіналу документа, «а будувати обвинувачення на копії – це абсурд з точки зору кримінального процесу».

– Ми вважаємо, що ніяких підстав утримувати Юлію Тимошенко далі під вартою немає, адже вона жодним чином не може заважати встановленню істини у справі, – підкреслює адвокат.

Далі буде.

Анна Ященко