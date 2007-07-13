Шуфрич заявляє, що вибухи під Новобогданівкою гриміли перед ревізією

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ не виключає, що вибухи на 275-й артилерійській базі ракет і боєприпасів під Новобогданівкою Запорізької області були організовані злочинним угрупованням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

Він розповів, що в грудні 2006 року МНС поінформувало правоохоронні органи про незаконні спроби вивезення боєприпасів та елементів боєприпасів з території бази.

Крім того, він зазначив, що 26-28 жовтня 2006 року заступники міністра з питань надзвичайних ситуацій звернулися до керівництва уряду та СБУ з інформацією, що під час робіт на базі виявлено складовані боєприпаси, до яких під’єднано гранату «Ф-1» з підривником для здійснення несанкціонованого підриву.

«Виникла підозра, що вибухи і пожежі на території 275 артбази носять не тільки природний характер, а були сплановані заради того, щоб не допустити перевірку щодо кількості боєприпасів на базі, і унеможливити відповідні ревізії», - сказав Н.ШУФРИЧ.

На його думку, не випадково перший вибух в 2004 році відбувся безпосередньо за декілька днів перед приїздом контролюючи органів, втому числі прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи снарядів на складі боєприпасів 275-й артилерійської бази відбувалися за останні три роки тричі: в травні 2004 року, липні 2005 року і в серпні 2006 року. В результаті НП загинуло 5 чоловік, поранення різних ступенів дістали понад 10.