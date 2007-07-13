Жовтяк порахував, що Кінах перефарбовувався 4 рази за 5 років

Представник Української народної партії Євген ЖОВТЯК вважає логічним намір Партії промисловців та підприємців України саморозпуститися та увійти до складу Партії регіонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УНП.

За словами Є.ЖОВТЯКА, "цілком логічною – в контексті кон’юнктурної сутності ПППУ" є перспектива Партії промисловців та підприємців саморозпуститися й увійти до Партії регіонів.

"ПППУ завжди синхронно прогиналася із генеральною лінією політичної сили, яка були при владі на кожен конкретний момент", - зазначив Є.ЖОВТЯК. Так, він нагадав, що "лише за останні 5 років Анатолій КІНАХ, який представляв цю партію як лідер, встиг: у 2002 році побути №2 (після Володимира ЛИТВИНА) в списку прокучмівського блоку "За ЄДУ!", і прем`єром за президентства КУЧМИ, і "помаранчевим опозиціонером" – під завісу президентських виборів-2004, і №2 у списку "Нашої України" у 2006-му, і членом "антикризової коаліції" – після того, яка помаранчеві блоки опинилися в опозиції".

"Тому не дивно, що нині ПППУ вже прагне єдності з Партією регіонів", - зазначає Є.ЖОВТЯК. На його думку, приклад ПППУ, "з якої легко злізла помаранчева фарба", має навчити "уважніше ставитися до "кредитної історії" політика і політичної сили - те, ким він був і що робив, нерідко допомагає спрогнозувати його подальшу поведінку, а, отже, уникнути помилок – як політичним силам, що формують свої списки, так і виборцям, що за них голосують".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 липня, газета «Коммерсант-Украина” процитувала слова заступника голови ПППУ Лева ГНАТЕНКА: "Сто відсотків ми підемо з Партією регіонів. Інакше й бути не може". Він додавши, що формат співпраці ПППУ і Партії регіонів на майбутніх виборах – створення блоку або саморозпуск партії з її подальшим включенням до складу Партії регіонів – буде визначено на з`їзді ПППУ 4 серпня. "Але те, що ми підемо з «регіонами», ні в кого не повинно викликати сумнівів", - запевнив Л.ГНАТЕНКО.

Ймовірність того, що ПППУ перестане існувати як партія, народний депутат V скликання, голова Харківської обласної організації ПППУ Віктор ЛЕЩЕНКО назвав "гіпотетичною". "Не думаю, що ПППУ коли-небудь саморозпуститься. Ми самодостатня партія, представлена в парламенті, і працюватимемо доти, поки будемо затребувані", – заявив він.

Водночас, газета зазначає, що якщо в східних областях можливість саморозпуску і об`єднання з Партією регіонів допускають, то в західних – категорично відкидають. Так, глава фракції ПППУ в Львівській обласній раді Роман ДУДІЧ заявив виданню, що в обласній раді ПППУ була і залишається в блоці з "Нашою Україною". "Наша позиція була викладена вже давно – в Львівському регіоні ми союзники з "Нашою Україною". Які рішення ухвалюються вгорі, нам невідомо", – сказав Р.ДУДІЧ.

Тим часом, 27 червня на політраді Партії регіонів було ухвалене рішення, що партія йде на вибори самостійно. "Блокуватися на майбутніх виборах Партія регіонів не буде ні з ким", – категорично заявив народний депутат V скликання Ярослав СУХИЙ.