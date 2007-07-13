Жовтяк порахував, що Кінах перефарбовувався 4 рази за 5 років
Представник УНП коментує заяву Гнатенка
Представник Української народної партії Євген ЖОВТЯК вважає логічним намір Партії промисловців та підприємців України саморозпуститися та увійти до складу Партії регіонів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі УНП.
За словами Є.ЖОВТЯКА, "цілком логічною – в контексті кон’юнктурної сутності ПППУ" є перспектива Партії промисловців та підприємців саморозпуститися й увійти до Партії регіонів.
"ПППУ завжди синхронно прогиналася із генеральною лінією політичної сили, яка були при владі на кожен конкретний момент", - зазначив Є.ЖОВТЯК. Так, він нагадав, що "лише за останні 5 років Анатолій КІНАХ, який представляв цю партію як лідер, встиг: у 2002 році побути №2 (після Володимира ЛИТВИНА) в списку прокучмівського блоку "За ЄДУ!", і прем`єром за президентства КУЧМИ, і "помаранчевим опозиціонером" – під завісу президентських виборів-2004, і №2 у списку "Нашої України" у 2006-му, і членом "антикризової коаліції" – після того, яка помаранчеві блоки опинилися в опозиції".
"Тому не дивно, що нині ПППУ вже прагне єдності з Партією регіонів", - зазначає Є.ЖОВТЯК. На його думку, приклад ПППУ, "з якої легко злізла помаранчева фарба", має навчити "уважніше ставитися до "кредитної історії" політика і політичної сили - те, ким він був і що робив, нерідко допомагає спрогнозувати його подальшу поведінку, а, отже, уникнути помилок – як політичним силам, що формують свої списки, так і виборцям, що за них голосують".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 липня, газета «Коммерсант-Украина” процитувала слова заступника голови ПППУ Лева ГНАТЕНКА: "Сто відсотків ми підемо з Партією регіонів. Інакше й бути не може". Він додавши, що формат співпраці ПППУ і Партії регіонів на майбутніх виборах – створення блоку або саморозпуск партії з її подальшим включенням до складу Партії регіонів – буде визначено на з`їзді ПППУ 4 серпня. "Але те, що ми підемо з «регіонами», ні в кого не повинно викликати сумнівів", - запевнив Л.ГНАТЕНКО.
Ймовірність того, що ПППУ перестане існувати як партія, народний депутат V скликання, голова Харківської обласної організації ПППУ Віктор ЛЕЩЕНКО назвав "гіпотетичною". "Не думаю, що ПППУ коли-небудь саморозпуститься. Ми самодостатня партія, представлена в парламенті, і працюватимемо доти, поки будемо затребувані", – заявив він.
Водночас, газета зазначає, що якщо в східних областях можливість саморозпуску і об`єднання з Партією регіонів допускають, то в західних – категорично відкидають. Так, глава фракції ПППУ в Львівській обласній раді Роман ДУДІЧ заявив виданню, що в обласній раді ПППУ була і залишається в блоці з "Нашою Україною". "Наша позиція була викладена вже давно – в Львівському регіоні ми союзники з "Нашою Україною". Які рішення ухвалюються вгорі, нам невідомо", – сказав Р.ДУДІЧ.
Тим часом, 27 червня на політраді Партії регіонів було ухвалене рішення, що партія йде на вибори самостійно. "Блокуватися на майбутніх виборах Партія регіонів не буде ні з ким", – категорично заявив народний депутат V скликання Ярослав СУХИЙ.