МЗС РФ заявляє: договори щодо газу ставити під сумнів неправомірно

МЗС РФ заявляє, що договори Росії і України щодо газу не потребують «зовнішнього аудиту», а ставити їх під сумнів неправомірно.

Про це йдеться у коментарі МЗС Росії щодо заяви міністра закордонних справ Республіки Польща Радослава СІКОРСЬКОГО про те, що Єврокомісія могла б провести «певний» аудит російсько-українських домовленостей у газовій сфері.

Російські дипломати відзначають, що відносини між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» у питаннях поставок російського природного газу українським споживачам регулюються чинним контрактом купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 рр., укладеним 19 січня 2009 року.

Обов`язковість цього контракту для Києва підтверджена, зокрема, ратифікацією Верховною Радою України угоди між Російською Федерацією і Україною від 21 квітня 2010 року, відповідно до якої українській стороні надано знижку у розмірі до 100 доларів США від ціни, встановленої саме чинним контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України». Під угодою від 21 квітня 2010 року стоїть підпис чинного Президента України.

«Будь-які спроби ставити під сумнів згадані російсько-українські домовленості юридично неправомірні. Гранично зрозумілі правові рамки даного питання не вимагають жодного «зовнішнього аудиту» і мають бути засвоєні всіма, хто зацікавлений у забезпеченні енергобезпеки Європи», - наголошують у МЗС Росії.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня міністр закордонних справ Польщі Р.СІКОРСЬКИЙ заявив, що Єврокомісія може взяти участь в аудиті підписаного в 2009 році газового контракту між Україною і Росією.

Польський міністр відзначив, що Європейський Союз, який одержує 25% газового імпорту через українську територію, брав участь у підготовці газового договору 2009 року. Цей факт, на його думку, дає підстави для участі Єврокомісії в аудиті договору.