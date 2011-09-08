Верховну Раду пікетує Московський патріархат
10:33, 08 вересня 2011Політика
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Прийшли з корогвами і плакатами
Понад тисяча парафіян УПЦ Московського патріархату протестують під Верховною Радою України проти введення електронного паспорту.
Як передає кореспондент УНІАН, вони співають релігійні пісні, тримають в руках корогви і плакати.
На плакатах, зокрема написано: «ID-карты – метка дьявола, электронный паспорт – пропуск в ад», «Нет электронному реестру для православных!», «Мы против электронного концлагеря»
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