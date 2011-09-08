Луценко розуміє, що у Януковича - єдиний варіант виживання

Влада може вижити, тільки ліквідувавши лідерів опозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна Самооборона», таке переконання голова партії Юрій ЛУЦЕНКО висловив в інтерв’ю виданню «Сільські вісті».

Він наголосив, що протест уже домінує в суспільстві, причому, і на Сході, і на Заході України.

«Рейтинг підтримки ЯНУКОВИЧА скоротився втричі. Влада чітко усвідомлює, що рано чи пізно її зметуть. І, звичайно ж, вона робить усе, щоб це сталося якомога пізніше», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зауважив, що єдиний варіант виживання влади – це ліквідація лідерів народного протесту, який вона успішно і використовує.

«Всі ж знають різницю між прайдом левів на чолі з бараном і отари баранів на чолі з левом. У нашому випадку влада смертельно боїться прайду левів на чолі з Тигрюлею», - вважає лідер «Народної Самооборони».

Ю.ЛУЦЕНКО впевнений, що саме цим і пояснюються «ганебні політичні розправи в Печерському суді, які викликають протест абсолютної більшості українців та міжнародної спільноти».