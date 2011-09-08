Адвокат Тимошенко вважає, що в діях Ющенка треба розібратися

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО заперечує можливість долучення більшості нових доказів державного обвинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив адвокат Юрій СУХОВ під час обговорення у Печерському райсуді клопотання державного обвинувачення про долучення нових доказів до справи.

«Ми заперечуємо проти всіх документів, крім аудиту «Ернст енд Янг», - сказав Ю.СУХОВ.

Адвокат піддав сумніву законність отримання стороною державного обвинувачення цих доказів. «Документи не завірені належним чином і не можуть вважатися доказами», - підкреслив він.

Ю.СУХОВ вважає, що копія постанови Головної військової прокуратури РФ не має жодного відношення до підготовки директив, про які йдеться в обвинувальному висновку.

На його думку, також не можна долучати до справи відеозаписи з висловлюваннями Ю.ТИМОШЕНКО щодо достатності запасів природного газу у період газової кризи з Росією.

«А що повинен був робити прем’єр-міністр? Сіяти паніку і говорити, що газу немає? І таким чином посилити позицію Росії на переговорах? Крім того, ці відеозаписи не мають підтвердження ідентичності, вони були передані у прокуратуру телеканалом, і невідомо, що з ними далі робили у прокуратурі», - пояснив він.

Адвокат також звернув увагу суду на те, що роздруківки з Інтернет-видань також не завірені належним чином.

Ю.СУХОВ заперечив можливість долучення до справи доручення екс-президента Віктора ЮЩЕНКА делегації НАК «Нафтогаз України» на проведення переговорів. «Якщо прем’єр-міністр не мав права видавати директиви, то Президент тим більше не мав права видавати прямі директиви господарюючому суб’єкту. І я вважаю, що в діях Президента треба розібратися на предмет злочину», - переконаний адвокат.

Ю.СУХОВ також припустив, що рецензії двох регіональних інститутів судових експертиз на висновок Центру судових експертиз «Альтернатива» також є злочином, оскільки харківський та дніпропетровський інститути як державні установи не можуть виходити за межі своїх повноважень.

Крім того, адвокат зазначив, що Міністерство юстиції направило висновок Центру судових експертиз «Альтернатива» у ті інститути для рецензії у той же день, як суд долучив цей висновок до справи. «Звідки Міністерство юстиції взяло оригінал цього висновку, якщо він знаходиться у суді в матеріалах справи? Це суд передав або прокуратура передала копію? …Дуже багато питань щодо законності отримання державним обвинуваченням цих документів», - резюмував адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.