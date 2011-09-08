У Ющенка є прохання до Польщі

Лідер партії «Наша Україна», Президент України у 2005-2010 роках Віктор ЮЩЕНКО наголосив на особливій ролі Польщі у євроінтеграційних прагненнях України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», про це В.ЮЩЕНКО заявив у своєму виступі на Міжнародному економічному форумі у місті Криниця (Польща), де він перебуває як спеціальний гість.

«Польща для України більше ніж адвокат. Польща – не просто стратегічний партнер чи промоутер, вона – щирий друг. Це набагато цінніше», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він висловив сподівання, що позиція Польщі щодо європейських перспектив України не змінилася. «На запитання польських журналістів про те, яке я маю побажання до Польщі, я відповідаю так: прошу друзів поляків підтримувати Україну, бо ми наполегливо стукаємо у двері Європи. Українці хочуть повернутися додому, в європейську спільноту», - сказав колишній Президент України.

«Хочеться, щоб Україна увійшла в 2012 рік — рік чемпіонату Європи з футболу — з добрим багажем європейських угод», - додав він.

Також в рамках форуму В.ЮЩЕНКО зустрівся з Президентом Грузії Михайлом СААКАШАВІЛІ та взяв участь у дискусії на тему: «Сім років членства Польщі в Євросоюзі».

Крім того, В.ЮЩЕНКО у рамках форуму зустрінеться з колишнім Президентом Польщі Олександром КВАСНЄВСЬКИМ та візьме участь в обговоренні тем: «Чи потребує Європейський Союз єдиного управління?» і «Україна в глобальній політико-економічній системі: підбиття підсумків 20-ти років Незалежності».