Вигнанці з НУНС намагаються повернутися у фракцію

12:17, 08 вересня 2011
Політика
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У комітет ВР надійшли 2 скарги

Рішення про виключення 12 членів фракції НУНС може бути скасоване.

Про це, з посиланням на джерела, повідомляє "Українська правда"

У четвер вранці до регламентного комітету надійшли 2 скарги, підписані депутатами Катериною Лук'яновою і Сергієм Харовським.

Вони скаржаться на те, що рішення про виключення депутатів були ухвалені з порушенням регламенту Верховної Ради.

Зокрема, мова йде про помилки в протоколах, а також про відсутність кворуму при ухваленні цих рішень.

Водночас на ранкове засідання фракції НУНС прибули майже всі виключені депутати фракції. Неформальним лідером цього угруповання виступив Давид Жванія.

Як відомо, у вівторок Фракція НУНС виключила зі свого складу 12 депутатів.

Як повідомила прес-служба партії "Наша Україна", були виключені депутати: Давид Жванія, Катерина Лук'янова, Володимир Марущенко, Олег Новіков, Олександр Омельченко,  Ігор Палиця, Володимир Поляченко, Сергій Харовський, Віктор Шемчук, Микола Круць, Владислав Каськів, Сергій Василенко.

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