Вигнанці з НУНС намагаються повернутися у фракцію

Рішення про виключення 12 членів фракції НУНС може бути скасоване.

Про це, з посиланням на джерела, повідомляє "Українська правда"

У четвер вранці до регламентного комітету надійшли 2 скарги, підписані депутатами Катериною Лук'яновою і Сергієм Харовським.

Вони скаржаться на те, що рішення про виключення депутатів були ухвалені з порушенням регламенту Верховної Ради.

Зокрема, мова йде про помилки в протоколах, а також про відсутність кворуму при ухваленні цих рішень.

Водночас на ранкове засідання фракції НУНС прибули майже всі виключені депутати фракції. Неформальним лідером цього угруповання виступив Давид Жванія.

Як відомо, у вівторок Фракція НУНС виключила зі свого складу 12 депутатів.

Як повідомила прес-служба партії "Наша Україна", були виключені депутати: Давид Жванія, Катерина Лук'янова, Володимир Марущенко, Олег Новіков, Олександр Омельченко, Ігор Палиця, Володимир Поляченко, Сергій Харовський, Віктор Шемчук, Микола Круць, Владислав Каськів, Сергій Василенко.