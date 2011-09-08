У ПР підтримують ідею Польщі про міжнародний аудит газових угод

Можливість здійснення аудиту газових угод 2009 року Єврокомісією дасть гарні юридичні перспективи Україні. Про це, як повідомляє прес-служба Партії регіонів, народний депутат, член парламентської фракції ПР Володимир Олійник заявив у ефірі програми «Сьогодні про головне» на телеканалі ТВі.

«Заява міністра закордонних справ Польщі Сікорського про те, що вони готові провести аудит, - це було б дуже добре, щоб вони порівняли і сказали свої висновки, чи не були це кабальні угоди. Вони можуть нам дати гарну юридичну перспективу», - цитує Олійника «Українська правда». Парламентар також зауважив, що тільки міжнародні суди можуть ухвалити рішення про те, чи зможе Росія в односторонньому порядку розірвати харківські угоди. Зокрема, коментуючи заяву російської сторони про те, що Росія допускає розірвання харківських угод у випадку звернення України до суду для перегляду газових контрактів 2009 року, він заявив: «Якщо Росія так захоче, то їй доведеться повторити шлях України. Тому що односторонньо розірвати угоди не можна. Одностороння угода про розірвання точно не підходить у цьому випадку. Треба йти і вирішувати цю суперечку. Куди? В суд».