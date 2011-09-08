Слідчий продовжує копати під Тимошенко «на громадських засадах»?

У cудовому розгляді кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено технічну перерву до 12.10 для надання їй та її захисту можливості повторно ознайомитися з документами, які сьогодні було долучено до матеріалів кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у справі суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив відповідне рішення, перед тим відмовивши захисту Ю.ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотання про оголошення перерви у судовому розгляді на два дні для ознайомлення з новими документами, долученими до справи.

«У задоволенні клопотання відмовити та оголосити технічну перерву до 12.10 і надати підсудній та її захисту для повторного ознайомлення з документам,и долученими за клопотанням прокуратури», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Водночас суддя не поставив на обговорення клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО про необхідність виклику до суду нових свідків у зв’язку із долученням до матеріалів кримінальної справи нових документів.

Зокрема, захист просив суд викликати як свідків міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, експертів харківського та дніпропетровського НДІ судових експертиз, які робили рецензію на судово-економічний висновок незалежного Центру судових експертиз «Альтернатива» щодо правомірності дій Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра під час газової кризи у 2009 році.

Крім того, захист також наполягає на виклику до суду слідчого Генеральної прокуратури Олександра НЕЧВОГЛОДА, який у порушення закону продовжує збирати матеріали по справі, яка вже не знаходиться у його провадженні.