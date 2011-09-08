У Донецьку затримали людину Яценюка

Затримано голову Донецької обласної організації партії «Фронт Змін» Олександра ЯРОШЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, затримання відбулося вночі 7 вересня у квартирі його доньки, за надуманими підставами. О.ЯРОШЕНКА вивезли автомобілем у Донецьк і місце його перебування невідоме.

У «Фронті Змін» зазначають, що це сталося відразу після поїздки до Донецької області лідера партії Арсенія ЯЦЕНЮКА, який виступив з різкою критикою дій Президента, уряду та місцевої влади.

«Фронт Змін» уже вісім місяців бореться проти ліквідації в області шкіл та медичних закладів, і завдяки представникам партії вдалося відстояти 12 шкіл у кількох містах Донецької області та не допустити закриття дитячої лікарні у Донецьку, йдеться у повідомленні.

«Дії влади, яка закриває школи, лікарні, не виконує жодних передвиборчих обіцянок, викликають різке невдоволення в жителів Донецького регіону. Натомість активні дії «Фронту Змін» з захисту прав людей та їхніх дітей схвалюються жителями Донеччини, викликають симпатію та підтримку», зауважили у прес-службі.

«Влада не в змозі впоратися з економічними проблемами, покращити життя людей реально, а не на словах. Вона вдається до політичних переслідувань тих, хто не на словах, а на ділі допомагає людям», - заявляють у «Фронті Змін».

У партії вимагають негайного звільнення О.ЯРОШЕНКА та припинення політичних переслідувань.