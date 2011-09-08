На Хрещатику - сутичка між прихильниками Тимошенко й «Беркутом»

Намагалися поставити нові палатки

У Києві на Хрещатику навпроти наметового містечка, встановленого біля Печерського районного суду, сталася сутичка між прихильниками екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і співробітниками правоохоронних органів. Як передає кореспондент УНІАН, декілька прихильників Ю.ТИМОШЕНКО спробували встановити намети біля будівлі, де розташована Національна спілка журналістів України. Їм перешкодили співробітники спецпідрозділу МВС "Беркут". Співробітники правоохоронних органів відібрали намети й оточили прихильників Ю.ТИМОШЕНКО, аби ті не змогли повторити спробу встановити намети.

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