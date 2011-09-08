МЗС заявляє, що українців у Лівії не катують

Київ. 8 вересня. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ України спростовують інформацію деяких ЗМІ про те, що до затриманих у Лівії українських громадян застосовують тортури.

Про це УНІАН заявив прес-секретар МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Інформація, яка з`явилася в ряді ЗМІ про тортури громадян України, які перебувають у Лівії, повністю не відповідає дійсності», - сказав він.

При цьому О.ДИКУСАРОВ повідомив, що дипломати з Посольства України в Тріполі вчора відвідали співвітчизників і переконалися в тому, що їхньому життю та здоров`ю нічого не загрожує, що вони забезпечені продуктами харчування та питною водою.

Також прес-секретар МЗС додав, що затриманих українців відвідав лікар, який упевнився, що стан їхнього здоров`я задовільний.

Крім того, О.ДИКУСАРОВ зазначив, що наразі досягнуто домовленості про переведення трьох громадян України, які утримуються окремо, до решти співвітчизників, що знаходяться у гуртожитку.

Як повідомляв УНІАН, збройні формування Перехідної національної ради Лівії (ПНС) затримали близько двох десятків громадян України за підозрою у військовому пособництві лідерові Джамагірії Муамару КАДДАФІ.

Сьогодні, 8 вересня, деякі ЗМІ, зокрема, газета «Сегодня» розповсюдила інформацію про те, що затримані в Лівії українські громадяни начебто піддаються тортурам.

Затриманих звинувачують у тому, що як снайпери вони брали участь у бойових діях на боці військ М.КАДДАФІ. Українці вже кілька днів утримуються в одному з навчальних центрів на території Тріполі. Всі вони заперечують звинувачення і стверджують, що працювали кухарями та нафтовиками.

5 вересня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН заявив, що було затримано 23 українця, одного вже відпустили. За його словами, громадяни України проходять процедуру перевірки на причетність до співпраці з режимом М.КАДДАФІ. Він уточнив, що ці люди є цивільними громадянами, зокрема працювали за контрактом інженерами в одній з нафтовидобувних компаній. За словами О.ВОЛОШИНА, серед затриманих є одна жінка.