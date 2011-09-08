Пшонка радить Харі вибирати слова

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА рекомендує голові Федерації профспілок України Василю ХАРІ більш виважено підходити до висловлювань на адресу Генпрокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

«Я рекомендував би голові профспілок як народному депутату, як поважній особі більш виважено підходити до своїх висловлювань на адресу прокуратури», - сказав В.ПШОНКА.

За його словами, останнім часом чинне керівництво ФПУ «цинічно стверджує, що органи прокуратури безпідставно втручаються у діяльність профспілок і порушують кримінальні справи».

За словами генпрокурора, всілякі емоційні випади проти прокуратури не є виходом із ситуації навколо незаконного розпорядження з державним майном.

При цьому В.ПШОНКА запевнив, що «усі дії прокуратури грунтуються тільки на законності».