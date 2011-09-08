Мартиненко перейшов до Яценюка

8 вересня народний депутат України, голова парламентської фракції «Наша Україна-Народна Самооборона» Микола Мартиненко вступив до лав політичної партії «Фронт Змін». Про це повідомляє прес-служба партії.

Коментуючи своє рішення, Микола Мартиненко наголосив, що його метою є ефективна робота у складі прогресивної політичної команди. «Наша партія запроваджує в Україні якісно нові політичні стандарти і стає центром тяжіння для всіх, хто хоче жити в нормальній європейській державі», - сказав він.

«Сьогодні «Фронт Змін» - на політичний передовій. Це опозиційна сила, яка не просто жорстко критикує владу, а пропонує Україні реальну альтернативу розвитку. Вона відстоює демократичний розвиток нашої держави, хоче – і здатна – переламати негативні тенденції, поліпшити життя людей», - переконаний Микола Мартиненко.

Він також відзначив, що його партійність не вплине на рівень виконання ним обов’язків голови фракції «НУ-НС»: «Фракція нараховує понад 10 партій. Я завжди рівно та коректно ставився до всіх депутатів, незважаючи на їх належність до тієї чи іншої політичної сили».

У свою чергу, лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк підкреслив, що партія в особі Миколи Мартиненка отримав серйозного, досвідченого політика. «Микола Володимирович – один із небагатьох справжніх професіоналів у нинішньому складі Верховної Ради. Нас об’єднують спільні цінності та погляди на майбутнє України, шляхи її розвитку», - зазначив лідер «Фронту Змін».