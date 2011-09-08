Королевська побачила в Україні відразу три кризи

Народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА звернулась до європейських політиків з проханням об’єднати усі зусилля Євросоюзу для забезпечення реального захисту лідера української опозиції Юлії ТИМОШЕНКО від свавілля діючої влади.

З таким закликом голова Комітету Верховної Ради України з питань промисловості та регуляторної політики і підприємництва виступила під час XXI Економічного форуму в м. Криниця (Польща), повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

«Сьогодні весь світ слідкує за подіями, які відбуваються в Україні навколо арешту лідера опозиції Ю.ТИМОШЕНКО. Лише жорстка позиція та чіткі спільні дії можуть стати на заваді діючій українській владі довести до кінця політичну розправу. Ми повинні об’єднати наші зусилля, зусилля усіх європейських країн для захисту прав та свобод політичних в’язнів», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, «наразі українська політика демонструє, що проти харизматичних, впливових і політично відповідальних лідерів, як Ю.ТИМОШЕНКО, діє каральна машина. За ширмою демагогії і псевдореформами влада намагається приховати репресії, політичну нетерпимість та своє невміння справитися з реальними проблемами країни», - додала голова парламентського комітету.

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА під час свого виступу повідомила, що особисто ініціює відставку неефективного українського уряду на чолі з Миколою АЗАРОВИМ.

«Зараз Україна живе в умовах трьох криз: загальносвітова криза, що насувається на нас у вигляді другої хвилі, криза внутрішня і нова унікальна для нашої країни криза - криза нашого уряду. Сьогоднішній уряд народжує кризу за кризою, не розуміючи: куди рухатися країні і куди заведуть непродумані і антисоціальні дії, які вони називають «реформами». Я не можу байдуже спостерігати, як уряд руйнує нашу економіку, тому позавчора я звернулась до Президента України з вимогою звільнити прем`єр-міністра М.АЗАРОВА. Також 7 вересня у Верховній Раді ми ініціювали створення спеціальної комісії, яка негайно почне розробку антикризової програми для захисту української економіки», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За даними прес-служби Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, участь у XXI Економічному форумі беруть більш як 2000 делегатів майже з усіх європейських країн, країн Центральної Азії та США. Серед учасників - керівники європейських держав, представники великого бізнесу, дипломати, політики та громадські діячі.