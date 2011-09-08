Нардепи придумали штрафувати українців за одяг у стилі «мілітарі»

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо носіння форменого одягу, використання знаків розрізнення та символіки».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 263 народних депутата із 345 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає, що забороняється носіння військової форми, форми одягу інших військових формувань та знаків розрізнення і відзнак особами, які не мають на це законних прав.

Символіка об’єднань громадян, політичних партій і громадських організацій не повинна відтворювати державні чи релігійні символи, а також символіку Збройних сил України, інших військових формувань, а також органів виконавчої та судової влади, затверджену відповідними постановами Кабінету міністрів України.

Купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, їхнє привласнення або носіння особою, яка не має на те права, або їхнє незаконне зберігання, а так само носіння військової форми одягу ЗСУ, форми одягу інших військових формувань, органів виконавчої та судової влади, знаків розрізнення, використання колористики «камуфляж» для військовослужбовців та осіб, які мають спеціальні звання, особами, які не мають на те права – тягнуть за собою попередження або накладання штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладання штрафу від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.