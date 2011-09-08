Симоненко нагадав Януковичу про кульки «НАТО – ні!»

«Загравання української влади з представниками агресивного військового блоку НАТО, а також з одіозними представниками правлячих кіл США має змусити виборців задуматися про щирість передвиборних гасел Партії регіонів».

Про це заявив народний депутат України, перший секретар КПУ Петро СИМОНЕНКО.

У коментарі, переданому УНІАН прес-службою КПУ, П.СИМОНЕНКО зазначає: «Я згадую величезну кількість біло-синіх кульок із написом «НАТО – ні!», які нинішні представники влади піднімали під купол парламенту. І ця політична сила левову частку своїх голосів узяла у виборців південного сходу країни завдяки антинатовським гаслам. Отже, тепер можна очікувати розчарування тих людей, які голосували за цю партію, висловлюючи свою незгоду зі вступом України до НАТО».

Також народний депутат підкреслив, що загравання влади з НАТО може обернутися для неї ж украй негативними наслідками.

«Виходячи з досвіду повалених світових лідерів, які загравали з НАТО і США, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повинен зробити висновок, що його ні в що не ставлять», – додав П.СИМОНЕНКО.

Крім того, він зазначив, що зустріч Президента України із заступником міністра оборони США суперечить нормам протоколу.

«Неможливо уявити собі ситуацію, коли заступник міністра оборони України проводить зустріч із Бараком ОБАМОЮ. Тому тут треба починати з поняття своєї честі й не давати принижувати свою країну», – підсумував П.СИМОНЕНКО.

Довідка УНІАН. 7 вересня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрічався із заступником міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Александром ВЕРШБОУ.

Під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧ, зокрема, заявив, що Україна сподівається на сприяння США на шляху європейської інтеграції. Він зазначив, що розвиток відносин із США є одним із пріоритетних напрямків української зовнішньої політики, й Україна готова до розвитку співробітництва з США у форматі стратегічного партнерства. Також В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що велике значення Україна приділяє своїм відносинам із НАТО.