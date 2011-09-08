Нардеп - вигнанка з НУ-НС не розуміє, за що

Народний депутат України Катерина ЛУК’ЯНОВА пояснила, чому написала заяву до Регламентного комітету ВР з приводу її виключення із фракції НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам вона зазначила, що з її точки зору дане рішення ухвалювалося з порушеннями і не є легітимним.

«Я не вірю в те, що зібралися 34 людини і проголосували за виключення ЛУК’ЯНОВОЇ з фракції», - сказала вона і додала, що їй не дуже віриться в те, що на засіданні фракції у вівторок був кворум, тобто було 34 народних депутати, які проголосували за дане рішення.

За її словами, «зокрема, народний депутат Юрій ГРИМЧАК не був на засіданні фракції і не голосував за дане рішення», тобто «голосування відбувалося нелегітимно».

К.ЛУК’ЯНОВА підтвердила, що подала заяву до Комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР і голові парламенту, «щоб поки що не оголошувати про моє виключення із фракції».

К.ЛУК’ЯНОВА наголосила, що сьогодні була на засіданні фракції і звернулась до своїх колег з проханням ще раз підтвердити попереднє рішення, якщо воно було прийнято шляхом голосування, але цього не сталося. «Це дає мені підстави також казати, що те рішення було ухвалено нелегітимно», - сказала вона.

За словами К.ЛУК’ЯНОВОЇ, вона не знає, за що могли б її виключити із фракції. Вона вважає несерйозним говорити, що таке рішення фракції було пов’язане з подіями, які відбулися рік тому. «Чому тоді вони не прийняли такого рішення, а лише тепер?», - запитала депутат.