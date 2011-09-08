Кірєєв відмовився закрити справу Тимошенко
15:01, 08 вересня 2011Політика
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Докази повернули захисту
Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ відмовив екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та її захисту у задоволенні клопотання у закритті кримінальної справи.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя оголосив після завершення перерви у судовому засіданні.
«У задоволенні клопотання відмовити», - сказав Р.КІРЄЄВ.
За словами головуючого у справі судді, усі матеріали і документи, які були додані до цього клопотання, «підлягають поверненню адвокатам».
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