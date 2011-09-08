Адвокат Мельниченка подав скаргу в ГПУ

Адвокат екс-майора Управління Держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО заявляє про неправомірність дій Генеральної прокуратури і Державної прикордонної служби, які не пустили його підзахисного до Польщі для участі у щорічному міжнародному економічному форумі у місті Криниця.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.НЕДІЛЬКА з приводу відмови М.МЕЛЬНИЧЕНКУ у виїзді за межі України.

«Рішення ДПС України про відмову М.МЕЛЬНИЧЕНКУ у виїзді з території України прийнято з порушенням норм Закону України «Про державний прикордонний контроль», оскільки офіцер-прикордонник, який прийняв таке рішення, в останньому послався на ч. 1 ст. 8 вказаного Закону, проте ця частина статті регулює правові підстави саме відмови в’їзду на територію України, а не виїзду з території України, і тільки особам без громадянства та іноземцям, але в жодному разі не громадянам України», - сказано у коментарі адвоката.

Він додав, що у свою чергу у відповідності до ч.1 ст. 14 цього ж самого Закону України «Про прикордонний контроль», особі відмовляється у перетині державного кордону України лише за обґрунтованим рішенням уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону із зазначенням причин відмови.

При цьому М.НЕДІЛЬКО стверджує, що у прийнятому рішенні стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА офіцер ДПС України, капітан СТРИЖИК Ю.Р., конкретну причину відмови так і не зазначив, натомість у рішенні про відмову у виїзді вказав: «Заборона виїзду з України джерело інформації 254-вн-1498 26.08.2011, додаткова інформація поставлена старшим прокурором Генеральної прокуратури України 26.08.2011 р.». Адвокат висловив обурення, що з цього формулювання неможливо встановити достовірну правову підставу заборони виїзду М.МЕЛЬНИЧЕНКУ з території України.

М.НЕДІЛЬКО наголосив, що таке формулювання «правової» підстави заборони виїзду лише ускладнює її оскарження, оскільки чітко та однозначно незрозуміло, що саме стало причиною заборони виїзду, внаслідок чого не можна чітко визначити предмет оскарження.

Адвокат припустив, що заборонила виїзд Генеральна прокуратура України у зв’язку з відновленням цього року стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА закритої у 2005 році кримінальної справи, але з цього приводу виникає ряд запитань.

«Всі ці «невипадкові випадковості» дають підстави вважати, що заборона виїзду МЕЛЬНИЧЕНКУ з території України для участі у щорічному економічному форумі була комусь вигідна, окрім самого МЕЛЬНИЧЕНКА. Я не виключаю і той варіант, що до цього, ймовірно, може бути причетний і Володимир Михайлович ЛИТВИН та його рідний молодший брат Микола, який на сьогодні очолює Державну прикордонну службу України, оскільки стосунки між ЛИТВИНОМ-старшим та МЕЛЬНИЧЕНКОМ після останніх судових подій та прес-конференцій, м’яко кажучи, «сильно загострилися». Неучасть МЕЛЬНИЧЕНКА у вказаному економічному форумі вигідна також і іншим особам», - переконаний М.НЕДІЛЬКО.

Він зазначив, що напередодні виїзду попереджав М.МЕЛЬНИЧЕНКА про можливість «такої провокації» під час перетину державного кордону України, і його підзахисний подав відповідно заяву на ім’я голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, «проте СБУ жодним чином в цьому випадку позитивно не зреагувала».

М.НЕДІЛЬКО зазначає, що вчора подав на такі «неправомірні дії з боку як Генпрокуратури, так і ДПС України, скаргу на ім’я генпрокурора України Віктора ПШОНКИ, але ще не отримав офіційної відповіді за результатами її розгляду. Водночас адвокат висловив переконання, що генпрокурор має всі правові підстави та правові механізмі, які б за результатами задоволення даної скарги дозволили М.МЕЛЬНИЧЕНКУ виїзд за територію України для взяття участі у вказаному форумі.

Як повідомляв УНІАН, у польському місті Криниця з 7 по 9 вересня провоходить щорічний ХХІ міжнародний економічний форум.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО офіційно запрошений для виступу на форумі на тему: "Європейські дилеми: партнерство чи суперництво?". Його виступ із доповіддю запланований на 8 вересня о 14.55.

7 вересня співробітники Мостицького прикордонного загону не випустили М.МЕЛЬНИЧЕНКА з України при перетині Краковецького посту, посилаючись на рішення Генеральної прокуратури,.

8 вересня Державна прикордонна служба України заявила, що причиною відмови у пропуску через державний кордон у Польщу екс-майора Управління держохорони стало відповідне доручення іншого правоохоронного органу щодо заборони виїзду його за межі України.