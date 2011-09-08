Хара подав до суду на Пшонку

Федерація профспілок України подала судовий позов про спростування недостовірних даних, наведених генеральним прокурором України Віктором ПШОНКОЮ сьогодні на брифінгу щодо спроби незаконного відчуження майна ФПУ.

Про це УНІАН повідомили у медіа-центрі Федерації профспілок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 вересня, на брифінгу В.ПШОНКА, зокрема, заявив, що органи прокуратури мають намір допитати високопосадовців ФПУ у кримінальних справах, порушених за фактами незаконного відчуження нерухомого держмайна. За словами генпрокурора, по окремих справах як підозрюваний уже був допитаний головний бухгалтер ФПУ.

За словами В.ПШОНКИ, у зв’язку з тим, що у травні-червні у ЗМІ з’явилися повідомлення про підготовку посадовцями ФПУ незаконного відчуження держмайна, Генпрокуратура вжила заходів, запобігши відчуженню 20 об’єктів санаторно-курортного призначення, а також вилучення у держави 25 об’єктів нерухомості під виглядом укладання з приватними структурами інвестиційних угод. Як зазначив генпрокурор, за результатами втручання у ситуацію органів прокуратури у червня-липні порушено 35 кримінальних справ, з яких 17 направлено до суду.

В.ПШОНКА повідомив, що у користуванні ФПУ перебуває близько 300 об’єктів державної власності, вартість яких становить близько 8 млрд. грн. За його словами, керівництво ФПУ, не очікуючи втручання органів прокуратури, повинно було само провести інвентаризацію майна, «а не приховувати реальний стан речей».

Крім того, В.ПШОНКА рекомендував голові ФПУ Василю ХАРІ більш виважено підходити до висловлювань на адресу Генпрокуратури.