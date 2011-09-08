Януковичу написали, що його підставляє Генпрокуратура

Група українських правників звернулася з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, у якому просить відмінити невмотивоване ув`язнення екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», за словами доктора юридичних наук Володимира ВАСИЛЕНКА, у листі йдеться про те, що Генеральна прокуратура припустилася помилки і хибно кваліфікувала поведінку Ю.ТИМОШЕНКО.

«ТИМОШЕНКО як політична фігура має нести політичну, конституційну відповідальність, а не кримінальну», - зазначив він.

Окрім того, доктор юридичних наук зауважив, що, згідно із визнаним в усьому світі принципом роздільної відповідальності, держава не відповідає за дії господарюючих суб`єктів, а господарюючі суб`єкти не відповідають за дії держави.

При цьому В.ВАСИЛЕНКО додав, що Ю.ТИМОШЕНКО в газових переговорах діяла як державний діяч.

«Не можна питання політичної відповідальності вирішувати за допомогою кримінального кодексу - це суперечить принципу верховенства права та Конституції», - заявив він.

За словами В.ВАСИЛЕНКА, правники у листі до Президента просять скасувати невмотивоване ув`язнення Ю.ТИМОШЕНКО та створити нормальні умови для участі сторін в судовому процесі.

Він також зазначив, що Генпрокуратура підставляє Президента, бо «якщо уважно подивитись на хід цієї справи, то тут прослідковується одна мета - завадити підписанню Україною угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом».