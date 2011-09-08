Тимошенко злили інформацію, що вирок буде 15-16 вересня

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що перед головуючим у її справі суддею Печерського райсуду Києва Родіоном КІРЄЄВИМ поставлено завдання 15-16 вересня винести їй обвинувальний вирок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у суді під час обговорення повторних клопотань її захисту про виклик до суду свідків та експертів.

«Ми працюємо так само, скажімо так, по певних наших можливостях і з Адміністрацією Президента, і з прокуратурою. Так як нам передали інформацію, 15-16 вересня Вам поставили завдання винести вирок, причому обвинувальний, не звертаючи уваги на ніякі покази», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючися до Р.КІРЄЄВА.

За її словами, також 15-16 вересня до столиці з усіх регіонів України «стягується «Беркут».

Не дослухавши Ю.ТИМОШЕНКО, суддя Р.КІРЄЄВ зазначив: «Ми вже чули Ваші заяви про День Незалежності… Суд підкоряється лише закону. У нас сьогодні немає прямої аудіотрансляції? У нас вчора все так гарно було, Ви зневажливо не висловлювалися, а сьогодні знову…».

У відповідь Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не вважає «нормальним судовий розгляд справи». «Поки мої захисники детально пояснювали, для чого потрібні свідки, яких треба запрошувати, прокурори відверто позіхали і спали, а судді взагалі не цікаво, що вони тут треплять язиками», - зазначила вона.

Захист Ю.ТИМОШЕНКО повторно наполягає на виклику до суду як свідків колишніх урядовців Григорія НЕМИРІ та Петра КРУПКА, заступника голови Контрольно-ревізійного управління Наталі РУБАН, під керівництвом якої робилися висновки щодо нанесення збитків НАК «Нафтогаз України» та «Укртрансгазу» внаслідок підписання в 2009 році газових угод.

Крім того, захист наполягає на виклику керівництва телеканалів «Інтер», ICTV, «Україна» для з’ясування автентичності відеозаписів, які сьогодні на вимогу державного обвинувачення було долучено до матеріалів кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО.

Також захист вважає за доцільне запросити двох слідчих Генеральної прокуратури, які своїми підписами завіряли і направляли до суду копію постанови Головного управління Військової прокуратури РФ про закриття в 2005 році кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО на території Росії.

На думку захисту, для встановлення істини у справі також необхідно допитати головних бухгалтерів НАК «Нафтогаз України» та «Укртрансгазу», а також провести очну ставку між колишнім керівником «Нафтогазу» Олегом ДУБИНОЮ та екс-президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ. «Є протиріччя між показами ДУБИНИ і ЮЩЕНКА. ЮЩЕНКО сказав, що не відкликав ДУБИНУ з переговорів у Москві, а ДУБИНА сказав, що відкликав. Усунути протиріччя можна лише через проведення очної ставки», - аргументував адвокат Юрій СУХОВ.

«Я прошу задовольнити ці клопотання, інакше це буде свідчити про однобічність і поспішність судового розгляду», - резюмував адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК.