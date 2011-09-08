Кірєєв відмовився проводити очну ставку між Дубиною і Ющенком

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ відмовив екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО та її захисту у задоволенні низки клопотань, які стосувалися виклику свідків та експертів на допити у суді, а також проведення очної ставки між колишнім головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ та екс-Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після одночасного розгляду всіх цих клопотань оголосив суддя Р.КІРЄЄВ.

«Враховуючи, що більшість клопотань повторюють ті, які були раніше подані та розв’язані судом, у задоволенні клопотань відмовити», - сказав Р.КІРЄЄВ.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО розцінила відмову суду у задоволенні клопотань її захисту як свідоме перешкоджання суду у встановленні істини у справі. «Я говорі про явні речі, які говорять про те, що ніхто не хоче встановлювати істину у справі, а навпаки перешкоджають встановленню істини», - підкреслила вона.

Зокрема, суд відмовився задовольнити клопотання про виклик до суду як свідків колишніх урядовців Григорія НЕМИРЮ та Петра КРУПКА, заступника голови Контрольно-ревізійного управління Наталію РУБАН, під керівництвом якої робилися висновки щодо завданих НАК «Нафтогаз України» та «Укртрансгазу» збитків внаслідок підписання у 2009 році газових угод з РФ.

Крім того, суд відмовив у задоволенні клопотань про виклик керівництва телеканалів «Інтер», ICTV, ТРК «Україна» для з’ясування автентичності відеозаписів, які сьогодні на вимогу державного обвинувачення було долучено до матеріалів кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО.

Р.КІРЄЄВ також не задовольнив клопотання про виклик двох слідчих Генеральної прокуратури, які своїми підписами завіряли та направляли суду копію постанови Головного управління військової прокуратури РФ про закриття у 2005 році кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО на території Росії; про виклик як свідків головних бухгалтерів НАК «Нафтогаз України» та «Укртрансгазу».