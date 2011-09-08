Кірєєв думає, що Тимошенко невчасно просить про виправдальний вирок

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ залишив без розгляду клопотання екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та її захисту про винесення виправдального вироку.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Р.КІРЄЄВ мотивував своє рішення несвоєчасністю подання клопотання.

«Ми ще не перейшли на таку стадію, на якій може бути винесено вирок. Такі питання вирішуються лише у нарадчій кімнаті. Немає підстав для розгляду цього клопотання», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Головуючий у справі також розцінив це клопотання як намагання захисту Ю.ТИМОШЕНКО вплинути на рішення суду.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО вкотре обурилася тим, що суддя відмовляє у задоволенні усіх клопотань захисту. «Пане суддя, може, вже досить всіх мучити, оголосіть уже вирок, який Вам написали в Адміністрації Президнета і не мучайте Кримінально-процесуальний кодекс», - заявила вона.

Проте Р.КІРЄЄВ наголосив, що діє виключно у межах процесуального законодавства України.