Фінал Національного конкурсу барменів Stella Artois
У п'ятницю, 9 вересня, о 19.00 у Києві відбудеться фінал Національного конкурсу барменів Stella Artois.
Захід проходить щорічно. Цього року в Україні 180 барменів взяли участь в регіональних відбіркових турах, 28 з них змагатимуться в національному фіналі за перше місце і можливість представляти нашу країну на міжнародному конкурсі в столиці Аргентини Буенос-Айресі.
Майже два десятиліття проходить Міжнародний конкурс барменів Stella Artois®, організатором якого виступає міжнародна компанія «Анхойзер-Буш ІнБев». В Україні цей конкурс проводить її частина - лідер вітчизняного пивоварного ринку - компанія «САН ІнБев Україна».
Конкурс пройде за адресою: Дніпровський спуск, 1 (ресторан «Бельведер»).
Контакти для акредитації:
Ольга Хоменко
Тел.: 096-968-87-89
press.suninbev@gmail.com