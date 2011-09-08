У п'ятницю, 9 вересня, о 19.00 у Києві відбудеться фінал Національного конкурсу барменів Stella Artois.

Захід проходить щорічно. Цього року в Україні 180 барменів взяли участь в регіональних відбіркових турах, 28 з них змагатимуться в національному фіналі за перше місце і можливість представляти нашу країну на міжнародному конкурсі в столиці Аргентини Буенос-Айресі.

Майже два десятиліття проходить Міжнародний конкурс барменів Stella Artois®, організатором якого виступає міжнародна компанія «Анхойзер-Буш ІнБев». В Україні цей конкурс проводить її частина - лідер вітчизняного пивоварного ринку - компанія «САН ІнБев Україна».

Конкурс пройде за адресою: Дніпровський спуск, 1 (ресторан «Бельведер»).

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