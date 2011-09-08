Між владою та Харою забивають клин?

Проти голови Федерації профспілок України Василя ХАРИ у ЗМІ розгорнуто наклепницьку кампанію з метою «забити клин між керівництвом державного апарату і апарату ФПУ».

Таку думку в коментарі УНІАН висловив радник з правових питань голови Федерації профспілок України Анатолій БАШЛОВКА.

Він відзначив, що минулого тижня, збігшись у часі, в Інтернеті з`явилася низка матеріалів, в яких обговорюються і засуджуються дії і позиція Федерації профспілок України і безпосередньо її лідера В.ХАРИ, і розпочалися організовані податковою «виснажувальні, однак при цьому не завжди обґрунтовані і правомірні перевірки нашої організації». За словами А.БАШЛОВКИ, «і ці перевірки є ланцюгом подій, викликаних необережними коментарями ЗМІ, що призвели до порушення кримінальних справ за фактом».

За словами А.БАШЛОВКИ, «збіг у часі нового сплеску інформаційних нападок з особливо активними діями податкової наводить на думку про сплановану акцію і наявність якогось «диригента», який прагне підвести ідеологічне обґрунтування під дії податківців». Юрист відзначив, що ФПУ має намір оспорити дії податківців. «Випереджаючи ж наші законні дії у правовому полі, у свідомість мас за допомогою ЗМІ вже сіються зерна недовіри до ФПУ – організації, створеної трудящими і покликаної захищати їх права в нелегкий час економічної кризи і соціальних реформ», - відзначив радник з правових питань голови ФПУ.

А.БАШЛОВКА також вважає, що ще одним негативним наслідком подібних «голослівних і наклепницьких нападок може стати забивання клину між керівництвом державного апарату і апарату ФПУ». На його думку, «напевно, це і є головною метою анонімних писак, які легко маніпулюють оцінками і приписують лідеру ФПУ вигадані ними самими оцінкові висновки».

У зв`язку з вищевикладеним, А.БАШЛОВКА звернувся до ЗМІ з проханням перевіряти факти і інформацію подібного роду, щоб не створити ще один подібний середньовічному прецедент полювання на відьом. За його словами, ФПУ «зі свого боку обіцяє бути відкритою і інформувати своїх членів і всіх громадян України про питання, що цікавлять їх, у тому числі і про питання майнового характеру офіційно, самостійно, регулярно і за допомогою друкованих органів, які належать їй».