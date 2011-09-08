Коновалюк заявляє про особливий цинізм акції проти біометричних паспортів

Народний депутат України, один із співавторів законопроекту № 8507 «Про документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України» Валерій КОНОВАЛЮК заявляє про замовний характер «хресної ходи» проти запровадження біометричних паспортів.

У коментарі УНІАН він зазначив, що сьогодні в Києві кілька тисяч віруючих пікетували парламент з вимогами не допустити запровадження паспортних ID-карток, які повинні замінити нинішні паперові паспорти з вклеєним фото.

Паралельно із заходом у Києві відбулася прес-конференція організаторів так званої «хресної ходи». Прикметно, зазначив В.КОНОВАЛЮК, що серед спікерів заходу заздалегідь був заявлений народний депутат України (Партія регіонів) Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, який, як з`ясувалося, навіть не здогадувався про свою участь у цьому заході. Найімовірніше, організатори навіть не вважали за потрібне попередити про це політика, і заявлений він був для додання заходу статусності.

За словами В.КОНОВАЛЮКА, з’ясувалося, що один з організаторів акції є бізнесменом, який торгує системами стеження і спостереження GPS/GSM. Тобто продає технічні пристрої, призначені для того, проти чого протестують учасники акції – гіпотетичного стеження і контролю над людиною.

Як сказав В.КОНОВАЛЮК, за цією акцією стоять певні люди, до сфери інтересів яких входять вигідні для них поставки «паспортів, як ширвжитку». Парламентарій зазначив особливий цинізм, з яким організатори акції протесту (за його словами, він готовий назвати прізвища цих провокаторів) проти внутрішніх біометричних паспортів використовують почуття віруючих, «задурюючи їм голови антинауковою нісенітницею і відвертим мракобіссям».

Що ж стосується примусовості видачі майбутніх електронних посвідчень особі, то, як завірив співавтор законопроекту, отримання біометричних документів з чіпом буде добровільним – необхідну поправку до законопроекту № 8507 вже внесено.

Політик також повідомив, що йому вдалося поспілкуватися з людьми, які протестували під Верховною Радою. «Люди доброзичливо і з великим розумінням поставилися до моїх роз`яснень з приводу добровільного характеру отримання біометричних документів», - заявив В.КОНОВАЛЮК.