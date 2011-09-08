Ющенко: гарантією незалежної демократичної України є її євроінтеграція

Лідер «Нашої України», Президент України у 2005-2010 роках Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що гарантією незалежної демократичної України є її інтеграція до євроатлантичних інституцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні під час виступу на економічному форумі у Криниці (Польща).

На його переконання, в України немає іншої альтернативи, ніж іти шляхом міжнародної політики безпеки і стати членом системи колективної європейської безпеки, членство у НАТО та українська незалежність – це майже слова-синоніми, і дедалі більше громадян та політиків усвідомлюють, що без НАТО Україні важко забезпечити свою безпеку.

В.ЮЩЕНКО також наголосив на виключній ролі Європи в розвитку України: «Європи без України не може бути. І Україна неможлива без Європи. Наша історія від самого початку існування України нерозривно пов’язана з Європою».

При цьому він підкреслив, що Україна може похвалитися численними суттєвими внесками до європейського мистецтва, музики, історії, науки і техніки. «Наша культура є європейською культурою, з європейськими цінностями, традиціями, очікуваннями», - зазначив він.

У своєму виступі В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в основі політики, яку проводилася до останнього часу в Україні, знаходився один посил – Україна повертається додому, Україна повертається в Європейський Союз, бо Україна завжди була, є і, безумовно, буде європейською державою. «Наш вибір - це європейська демократична цивілізація, до якої належимо за своєю сутністю, природою, цінності якої ми творили разом з іншими народами», - наголосив він.

«Ми усвідомлюємо свою велику відповідальність перед Європою за її майбутнє. Але велика відповідальність за Україну лежить і на Європі. Бо якщо демократія в Україні зазнає поразки, під великим сумнівом перебуватимуть і перспективи об’єднаної Європи», - заявив лідер «Нашої України».

Він також висловив думку, що «без України європейський проект виглядає незавершеним, і припинення процесу розширення ЄС на західних кордонах України несе в собі потенційну загрозу глибокого розколу Європи, появи нової «залізної завіси» та нової «імперії зла».