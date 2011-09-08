Тимошенко і її адвокати відмовилися пояснювати Кірєєву клопотання

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та її адвокати Юрій СУХОВ, Олександр ПЛАХОТНЮК та Микола СІРИЙ на знак протесту проти дій головуючого у справі судді Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА відмовились надати пояснення щодо своїх клопотань, поданих у письмовому вигляді через канцелярію суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.СУХОВ, О.ПЛАХОТНЮК, М.СІРИЙ заявили сьогодні на судовому засіданні під час розгляду їхніх клопотань про виклик свідків та експертів для проведення їх допиту у суді.

«Мої захисники і я не бачимо абсолютно ніякої потреби проголошувати якісь правові позиції. У вас є письмові клопотання. Ми хочемо всією командою дати вам можливість достроково виконати завдання, щоб ви нам кожні 5 хвилин не повторювали, що ми затягуємо процес. Я думаю, що ви і без наших правових обґрунтувань дали би всьому відмови», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Її захисники також заявили, що підтримують свої письмові клопотання про виклик до суду свідків та експертів, проте відмовилися виголошувати у суді правові обґрунтування своїх вимог.

«Я відмовляюсь від цього, бо не бачу в цьому жодного сенсу», - заявив Ю.СУХОВ.

«Це, на жаль, марно. Все це в суді не сприймається», - додав О.ПЛАХОТНЮК.

У свою чергу, М.СІРИЙ додав, що суддя Р.КІРЄЄВ своїми діями і порушеннями норм Кримінально-процесуального кодексу під час розгляду клопотань захисту фактично прийняв позицію обвинувачення, яка полягає в тому, що суд має достатньо доказів обвинувачення для розгляду справи. «Дії судді Р.КІРЄЄВА свідчать про те, що в Україні не діє адвокатура», - заявив він.

У відповідь суддя Р.КІРЄЄВ заявив, що це «демонстративні, зневажливі висловлювання на адресу суду».

Разом із тим Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що «в цьому судовому процесі дипломи з юридичною освітою не потрібні, тому що право тут нічого не вирішує, а вирішує тільки політична доцільність».