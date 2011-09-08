Прокурори ще не знають, який вирок проситимуть для Тимошенко

Прокурори, які представляють державне обвинувачення e Печерському районному суді Києва, що розглядає кримінальну справу проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, ще не визначилися, яке покарання для неї проситимуть у суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявила представник Генеральної прокуратури України в суді Лілія ФРОЛОВА.

«Судове слідство фактично ще не закінчено. Ми ще не проаналізували отриману (в ході судового процесу - УНІАН) інформацію», - сказала вона.