Кірєєв знову відмовив Тимошенко

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ відмовив екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО та її захисту у задоволенні низки клопотань про проведення додаткових експертиз у справі щодо підписання газових угод з РФ у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя Р.КІРЄЄВ оголосив після закінчення перерви у засіданні суду з розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО.

«Захистом не наведено доводів, які б свідчили про необхідність проведення експертиз. У задоволенні клопотань відмовити. Постанова суду окремому оскарженню не підлягає», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Суддя повернувся до зали засідань із нарадчої кімнати з невеликим запізненням і, використовуючи цей момент, народні депутати, які присутні у залі заспівали для Ю.ТИМОШЕНКО українську народну пісню «Їхав, їхав козак містом». Після виконання цієї пісні екс-прем’єр-міністр подякувала своїм однопартійцям.

Як повідомляв УНІАН, захист Ю.ТИМОШЕНКО у своїх клопотаннях просив суд призначити низку додаткових експертиз, зокрема, експертизу газових контрактів між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» від 2009 року, а також документів, на підставі яких були розраховані збитки, завдані НАК «Нафтогаз України» внаслідок підписання цих угод.

Адвокати також наполягали на проведенні комплексної почеркознавчої експертизи підпису Ю.ТИМОШЕНКО на директивах на проведення переговорів щодо укладення газових контрактів, оскільки в матеріалах кримінальної справи є копія директив, завірена факсиміле підпису екс-прем’єра.