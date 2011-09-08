Тимошенко у відповідь відмовила Кірєєву

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що може відмовитись від участі у наступній стадії судового розгляду її справи - судових дебатах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила після того як головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ проігнорував заяву адвоката Юрія СУХОВА з проханням розглянути клопотання про скасування міри запобіжного заходу стосовно підзахисної та оголосити перерву у судовому засіданні у зв’язку із завершенням робочого дня.

«Якщо ви не надасте нам часу для підготовки моїх захисників і мене до дебатів, ми зробимо публічну заяву, що ми відмовляємось від участі в них», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Проте суддя Р.КІРЄЄВ знову оголосив до розгляду низку клопотань, які захист Ю.ТИМОШЕНКО направив у письмовому вигляді через канцелярію суду.

Коли суддя намагався з’ясувати правову позицію адвокатів щодо підтримки своїх клопотань, всі захисники відмовилися це робити.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокати Юрій СУХОВ, Олександр ПЛАХОТНЮК та Микола СІРИЙ на знак протесту проти дій Р.КІРЄЄВА відмовились надати пояснення щодо своїх клопотань, поданих у письмовому вигляді через канцелярію суду.