Адвокат Тимошенко: Кірєєв не мав права завершити судове слідство

Суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ, змінивши порядок розгляду так званої «газової справи» екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, не оголосив всі томи справи, тому він повинен повернутися до стадії судового слідства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ, посилаючись на норми Кримінально-процесуального кодексу.

За його словами, Р.КІРЄЄВ повинен розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу та оголосити всі матеріали справи, які він ще не оголошував.

Ю.СУХОВ додав, що якщо суддя цього не зробить, це буде грубим порушенням норм Кримінально-процесуального кодексу, що буде оскаржено в Європейському суді з прав людини.

Адвокат також зазначив, що при винесенні вироку Р.КІРЄЄВ не має права посилатися на матеріали справи, які не були оголошені у суді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері Р.КІРЄЄВ оголосив про завершення судового слідства у кримінальній справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році та про початок судових дебатів.

За його словами, щоб учасники процесу змогли підготуватись до судових дебатів, у судовому розгляді справи оголошено перерву до 9.30 12 вересня.

Суддя Р.КІРЄЄВ оголосив це рішення, незважаючи на вимогу адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО розглянути їхнє клопотання про скасування міри запобіжного заходу стосовно підсудної та завершити судове засідання у зв’язку із закінченням робочого дня.