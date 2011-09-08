Житомирська облрада передала церкву УПЦ МП

Житомирська обласна рада передала у власність Житомирської єпархії Української православної церкви Московського патріархату приміщення Хресто-Воздвиженської церкви, в якому розміщується відділ природи обласного краєзнавчого музею.

Як передає кореспондент УНІАН, проти передачі виступив житомирський Комітет опору диктатурі, активісти якого сьогодні з цього приводу пікетували сесію облради. Участь у пікетуванні взяли участь близько тисячі прихильників дев’ятьох опозиційних політичних партій і рухів Житомирщини, які увійшли до згаданого комітету, а також представники духовенства Української православної церкви Київського патріархату.

Від керівників обласної влади учасники пікету вимагали не передавати приміщення колишньої Хресто-Воздвиженської церкви на баланс Житомирської єпархії УПЦ МП. З учасниками акції зустрілася робоча група у складі депутатів облради, які й озвучили на сесії їхню вимогу.

Під час обговорення цього питання перед голосуванням проти передачі приміщення церкви виступили представники фракцій "Фронту Змін", ВО "Батьківщини" та ВО "Свобода". Решта фракцій, які становлять більшість в облраді, підтримали пропозицію передати споруду УПЦ МП. Головним їхнім аргументом було те, що Хресто-Воздвиженська церква до жовтневого перевороту 1917 року належала російській церкві та споруджувалася за її кошти.

На сесії представники обласної влади наголошували, що згідно з указом Президента, всі культові споруди мали бути передані конфесіям ще у 2000 році. Питання з розміщенням відділу природи, що є частиною обласного краєзнавчого музею, не вирішувалось понад 10 років. Влада обіцяє, що відділ природи перенесуть в інше приміщення або збудують нове.

Нагадаємо, що три православні конфесії, громадські організації та ВО "Свобода" закликали Житомирську обласну раду не передавати приміщенняколишньої Хресто-Воздвиженської церкви на баланс Житомирської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня священики трьох релігійних конфесій – Української православної церкви Київського патріархату, Української греко-католицької церкви і Української автокефальної православної церкви, представники громадських організацій і Всеукраїнського об’єднання «Свобода» закликали Житомирську облраду не передавати приміщення колишньої Хресто-Воздвиженської церкви на баланс Житомирської єпархії УПЦ МП.