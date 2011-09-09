Литвин відмовився оголосити рішення фракції НУ-НС про вигнання депутатів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН відмовився на засіданні парламенту оголосити рішення фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» про виключення з її лав низки депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, після того як в залі парламенту із рядів фракції НУ-НС пролунали вигуки, щоб ЛИТВИН оголосив про виключення ряду депутатів, голова ВР сказав, що він цього не робитиме, оскільки деякі народні депутати із цієї фракції поставили під сумнів зазначене рішення.

«Частина депутатів звернулася до регламентного комітету і до мене особисто, тому нехай комітет дасть своє заключення», - сказав В.ЛИТВИН і додав: «А друге - розберіться у себе у фракції».

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня на засіданні фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» зі складу фракції були виключені 12 народних депутатів. Підставою для виключення стали три критерії: входження народного депутата у провладну коаліцію, підтримка «Харківських угод», а також робота в органах виконавчої влади.

За цими критеріями зы складу фракції НУ-НС виключили: Давида ЖВАНІЮ, Катерину ЛУК’ЯНОВУ, Володимира МАРУЩЕНКА, Олега НОВІКОВА, Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, Ігоря ПАЛИЦЮ, Володимира ПОЛЯЧЕНКА, Сергія ХАРОВСЬКОГО, Віктора ШЕМЧУКА, Миколу КРУЦЯ, Владислава КАСЬКІВА і Сергія ВАСИЛЕНКА.