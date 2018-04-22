Володимир Литвин про перемогу на виборах, ”сіамських близнюків”, Конституцію і Блок Литвина

Лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН переконаний, що його політична сила переможе на позачергових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на з’їзді партії.

На переконання В.ЛИТВИНА, у разі перемоги Народної партії виграє весь український народ.

«Ми свідомі того, що битва за Україну буде виграна не на Банковій, не на Грушевського, не в результаті відкритих чи кулуарних домовленостей партії. Я переконаний, впевнений, що битва за Україну буде виграна українським народом», - сказав В.ЛИТВИН.

Про владу і опозицію

В ході своєї промови В.ЛИТВИН гостро розкритикував і владу, і опозицію. Він назвав їх сіамськими близнюками, які борються лише за владу, повноваження та своє збагачення і не думають про український народ.

Він переконаний, що народ спостерігає за цим «з німим обуренням». В.ЛИТВИН порівняв владу і опозицію з тими, хто повернувся з тривалого космічного відрядження і заявляє, що в країні щось не так. Він розкритикував і те, що вони не хочуть брати на себе відповідальність за ситуацію в країні після 2004 року.

Також В.ЛИТВИН не погоджується з тим, що сьогодні українському народу нав’язують думку, що у нього немає іншого вибору, ніж підтримати політичні сили, які були представлені у парламенті і “фактично зрадили народ”. Він не погоджується, що українцям знову нав’язують боротьбу між Сходом і Заходом, між російською та українською мовами, між Росією та Європою.

Про Народну партію В.ЛИТВИН підкреслив, що для Народної партії вкрай важливо сказати людям, що вони гідні кращого життя, що вони можуть зробити інший вибір. Він закликав своїх однопартійців захистити вибір народу і не дати себе ошукати.

В.ЛИТВИН також підкреслив, що його політична сила відкрита до співпраці з іншими політичними силами, якщо вони задекларують свою готовність працювати задля добробуту українського народу, а не боротися за посади і квоти.

«Ми не будемо робити політику, ми будемо робити зарплату для людей», - сказав В.ЛИТВИН, інформуючи про основні програмні завдання своєї партії. За його словами, головною ідеєю є те, що в демократичній країні не повинно бути бідних людей.

Про Конституцію Лідер Народної партії розцінює ініціативи про зміни до Конституції як відволікання уваги народу від основних проблем суспільства.

В.ЛИТВИН підкреслив, що розмови про референдуми щодо змін до Конституції тощо є ніщо інше, як технологічний прийом, щоб люди не питали владу, що вона зробила для них.

В.ЛИТВИН висловив переконання, що зміни до Конституції не хвилюють людей, а хвилює покращення свого соціального стану, чим влада сьогодні похвалитися не може.

Про Блок Литвина Переговори про створення Блоку Литвина на позачергові вибори завершаться найближчим часом і до нього входитиме, крім Народної партії, максимум ще одна чи дві партії.

Він відмовився називати, які конкретно партії можуть увійти до блоку, пославшись на те, що переговори ще не завершено.

В ході прес-конференції він дав зрозуміти, що шанси на об’єднання Блоку Литвина з Блоком Людмили Супрун є дуже низькими.

В.ЛИТВИН підкреслив, що зараз йдуть гострі дискусії в партії, і особисто від нього це рішення не залежить, все залежить від позиції членів партії. Він підтвердив, що переговори з Людмилою СУПРУН ведуться, підкресливши, що є свої «за» і «проти» щодо цього об’єднання.

Водночас В.ЛИТВИН розкритикував позицію різних невеликих партій, які спочатку вели переговори «з важковаговиками», а після невдалих переговорів почали домовлятись з так званим «другим ешелоном», перше місце в якому В.ЛИТВИН відвів своїй політичній силі.

Про Блок з Нашою Україною і БЮТ Коментуючи переговори його політичної сили з «Нашою Україною», БЮТ, Партією регіонів, В.ЛИТВИН зауважив, що це можна назвати розмовами, а не офіційними переговорами про об’єднання. «Вони розмовляють з нами, як багатий з бідним», - сказав він.

В.ЛИТВИН назвав неприйнятною пропозицію щодо ліквідації власної партії. «Ми самостійна партія, ні до кого не просимось», - сказав В.ЛИТВИН, додавши, що у Народній партії велика кількість членів, а також представників в Радах різних рівнів.

Про кандидатів до виборчого списку Народна партія планує укладати угоду з кожним претендентом до її виборчого списку щодо їх роботи в регіонах.

Зокрема, сказав він, його політична сила планує укласти з кожним кандидатом у депутати угоду, в якій він зобов’язується забезпечити в тому чи іншому регіоні підтримку партії не менше, ніж у кількості, необхідній для здобуття одного мандату (50-60 тис. голосів).

При цьому в угоді буде передбачатися можливість виключення кандидату зі списку, якщо він такої кількості не набрав, і кандидат зобов’язується в угоді не оскаржувати це рішення в суді.

В.ЛИТВИН підкреслив, що таким чином партія домагатиметься, аби кожен кандидат безпосередньо працював з виборцями.

Він також висловив готовність відмовитись від депутатського мандату у разі його здобуття, якщо не виконає своїх передвиборчих обіцянок.

В.ЛИТВИН також сказав, що на час виборчої кампанії піде у відпустку (він обіймає посаду віце-президента Національної академії наук України – УНІАН) і закликав всіх своїх однопартійців зробити те саме, якщо вони перебувають на адміністративних посадах.

В.ЛИТВИН підкреслив, що однією з його обіцянок є боротьба за скасування пропорційної системи виборів.

У ході прес-конференції В.ЛИТВИН відмовився називати першу п’ятірку блоку, лише зауваживши, що вона вимальовується вже сьогодні. Він підкреслив, що сьогодні може сказати лише те, що першим номером буде він.