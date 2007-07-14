Чорновіл: Партія регіонів серйозно розраховує на Тернопільщину

Народний депутат V скликання, куратор Тернопільщини від Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ не виключає перевиборів до місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Тернополі.

“Є велика ймовірність перевиборів до місцевих рад. Може виникнути така політична волі у депутатів, які стануть депутатами Верховної Ради”, - зазначив Т.ЧОРНОВІЛ.

По-друге, за його словами, “якщо все-таки будуть вноситися зміни в Конституцію в частині місцевого самоврядування, то це за собою, як уже говорили “нашоукраїнці” і “БЮТівці”, автоматично потягне за собою вибори до місцевих рад”. “І ми в ході цієї кампанії уже готуємося до ймовірних перевиборів до місцевих рад”, - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Він наголосив, що на Тернопільщині ці перевибори матимуть для Партії регіонів дуже велике значення.

Наразі у місцевих радах Тернопільської області депутатами є 18 членів Партії регіонів. В Тернопільській обласній раді та Тернопільській міській раді партія не має своїх представників.

Партія регіонів в змозі набрати в області 10% голосів на позачергових парламентських виборах. “Голова обласного осередку Орест МУЦ взяв на себе такі зобов’язання і вже озвучив їх у Києві. Це верхня планка, але вона може бути реальною”, - підкреслив Т.ЧОРНОВІЛ. (На минулих парламентських виборах Партія регіонів в області набрала 2,01%, за проголосували 13 тис. 605 осіб).

При цьому він зауважив, що на теренах Західної України Партія регіонів лише завойовує позиції, і забезпечити 10% буде не так вже й легко. “Але я сподіваються на цей відсоток, він відповідає потенційним можливостям”, вважає Т.ЧОРНОВІЛ.

На його думку, якщо на президентських виборах Партію регіонів на заході України сприймали як ворогів, то вже на парламентських виборах – як чужих. Він висловив переконання, що ставлення до “регіоналів” у західних областях покращується, але ще потрібно ламати стереотипи, які тут склалися по відношенню до Партії регіонів.

“Ще одне головне завдання – не допустити на виборах підкидання бюлетенів. Бо чимало жителів Західної України перебувають на заробітках, тож є можливість для підкидання. Явка по Тернопільщині між останніми президентськими і парламентськими виборами різнилася на 10 тисяч. Я впевнений, що кількість людей, яка приходила голосувати, не змінювалась. Це очевидне підкидання бюлетенів”, - заявив Т.ЧОРНОВІЛ.

На його думку, якщо забезпечити надійний контроль під час виборів на усіх дільницях, то Партія регіонів зможе покращити свої показники на Тернопільщині порівняно з попередніми парламентськими виборами у 2-3 рази