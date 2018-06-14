Адвокат Степанов: Вирок Діденку - доволі прийнятний

«Усі заяви команди Тимошенко про зміну свідчень Діденка не мають підстав, це спроба знайти крайнього, який нібито їм все зіпсував на суді»...

5 вересня Печерський суд ухвалив вирок колишньому в.о. голови НАК “Нафтогаз України» Ігорю Діденку, визнавши його винним, і дав йому три роки позбавлення волі з відстроченням вироку на три роки. Нагадаємо, що на час виголошення вироку Ігор Діденко більше року провів у СІЗО. У своєму останньому слові він сказав, що підписав договори про митне оформлення газу «РосУкрЕнерго», думаючи, що має на руках директиви Кабінету міністрів, а не особисте розпорядження Тимошенко, і шкодує про це.

Нагадаємо, що захист стверджує, що директиви були особистим розпорядженням Тимошенко. Команда Тимошенко звинуватила Діденко в тому, що він змінив свої свідчення під тиском.

Ігор Діденко, Олег Дубина і Юлія Тимошенко були головними дійовими особами газової війни. Під трьома контрактами про постачання газу, про транзит, про переуступку права на газ з підземних сховищ, який «РосУкрЕнерго» вважала своїм, стоїть його підпис. Діденка посадили в СІЗО раніше за всіх. Тепер колишній виконуючий обов`язки голови Нафтогазу на волі. Але не дає інтерв`ю. Ми попросили відповісти на наші запитання його адвоката Ігоря Степанова.

Ігоре Володимировичу, як на вашу думку, процес над Ігорем Діденком був політичним чи справді кримінальним?

Він не був політичним.

Чому ви не хотіли об`єднати справи Діденка і Тимошенко в одну? Обидві справи, власне, стосувалися газових контрактів. Адже це ви хотіли, щоб справи розглядалися окремо? Звичайно, я хотів, щоб наша справа була виділена в окреме судочинство. І поясню чому. Зовні це було одна справа про газові контракти, але за злочинами, що інкримінувалися фігурантам, це були абсолютно різні справи. Діденку інкримінували злочин проти власності, а у решти фігурантів це були злочини у сфері службової діяльності. У цих справах різні докази, різні свідки, які не перетинаються. Механічне поєднання різних справ призводить тільки до затягування процесу для осіб, які, до того ж, перебували у в`язниці.

За словами вашого підзахисного, він не знав, що директиви - це одноосібне розпорядження Тимошенко, і він шкодує, що ухвалив рішення про оформлення газу РУЕ на їх підставі. Правильно я кажу?

Його остання промова на суді була тривалістю хвилин сорок. Він справді говорив про це, але це була одна фраза... У такому дуже урізаному вигляді її і передали журналісти.

Але хочу особливо наголосити, що Діденко ніколи не говорив про те, що вважає директиви вказівкою тільки Тимошенко. Він це говорив і підкреслював це у свідченнях на суді у Тимошенко. «Я подивився, побачив слово «директиви», підпис ЮВ, печатка Кабміну», - так сказав Діденко, надаючи свідчення в суді над Тимошенко. Він так і сприймав директиви - як директиви Кабміну. Те, що Діденко сказав у своєму прикінцевому слові, - це те саме, що він говорив на суді у Тимошенко, тільки передане іншими словами. Крім того, це його особисте сприйняття документа під назвою «директиви», яке жодним чином не може бути використане звинуваченням проти Тимошенко. Це ж не доказ, це просто слова Діденка, що відображають його сприйняття документа.

Тимошенко ж не звинувачують у шахрайстві, в тому, що вона ввела когось в оману. Її звинувачують не в тому, що хтось щось не так сприймав. Якби її звинувачували в шахрайстві, то тоді його свідчення (не остання промова в суді, а саме свідчення) про неправильне сприйняття слова «директиви» могли б відіграти якусь роль.

Але ж її звинувачують в тому, що вона перевищила свої повноваження і підписала їх, не провівши через Кабмін. Хоча це теж спірне питання.

Слово «директиви» можна трактувати по-різному. Але зазвичай в українському нормативному і політичному ужитку слово «директиви» стосується або документів президента, або Кабміну. А те, що вона сьогодні говорить - я дала доручення і назвала його «директивами», - не змінює внутрішнього ставлення Діденка до цього документа, яке було у нього в період «газової війни».

Згадаймо 2009 рік. Почалася газова війна. Тимошенко, Дубина і Діденко знаходять вихід з безвиході, рятують ситуацію. І коли сьогодні Діденко каже, що він шкодує, виходить, що шкодує про узяту на себе відповідальність, про те, що вихід був знайдений? Ми всі випускаємо з уваги, що людина рік і два місяці провела у в`язниці. І як будь-яка людина, яка втратила рік життя, він шкодує, що підписав договори, думаючи, напевно, що за цим стоїть колегіальне рішення Кабінету міністрів. Коли його узяли під варту, його доньці було півроку, зараз півтора. Коли вона народилася, він мріяв бути з нею поряд. Мріяв, що зможе щодня спостерігати, як вона росте. Але у нього забрали перший рік її життя, дуже важливий рік, коли немовля починає усвідомлювати себе людиною.

І я думаю, якщо зараз запитати Тимошенко не для преси, чи щкодує вона про підписаний документ - після місяця у в`язниці, - можливо, вона сказала б, що шкодує. Адже в`язниця психологічно дуже страшне місце, і перебувати там дуже важко.

А ось екс-міністр палива і енергетики Продан на свідченнях у суді казав, що пам`ятає це як особисте доручення Тимошенко, і вона була йому за це дуже вдячна. Я не хочу цього коментувати. Тому що в справі Діденка Продан не пам`ятав взагалі нічого. А потім якось раптово все пригадав. Усі його свідчення в нашій справі: нічого не пам`ятаю, нічого не знаю. І мовляв, усі документи, які йому давали на підпис, формувалися його службою. А на підпис йому приходило багато документів, він підписував.

Справа Тимошенко і Діденка прочиняє темні місця тієї газової війни. Чи правда, що Ющенко відкликав делегацію 31 грудня на чолі з Дубиною?

Я не знаю.

А Діденко з вами цим не ділився? У нас було багато інших тем для розмови в рамках нашої справи. Але Дубина на суді у Тимошенко говорив, що відкликав.

А Ющенко сказав, що не відкликав.

У мене немає підстав вірити Ющенку, він зацікавлена особа в газовій справі.

Вам не спадало на думку синхронізувати в якихось місцях захист з командою Тимошенко? Принаймні, про вас би не казали, що ви змінили свідчення, що вас зламали...

Про яку синхронізацію може йтися? Кожен злочин глибокий персонально. Там же не банда була. Їх судять не як співучасників. Якби Діденко для синхронізації сказав, що ставився до директив як до доручення Юлії Володимирівни, він би жодним чином не вплинув на становище Юлії Володимирівни. Але, сказавши неправду, він би обдурив слідство і суд, і об`єктивно погіршив би своє становище. Тому що чиновник його рівня зобов`язаний розуміти, що директиви як особистий наказ прем`єр-міністра Тимошенко суб`єкту господарювання виконуватися не повинні. І всі ці заяви команди Тимошенко про зміну свідчень Діденка - це спроба сказати: подивіться - ми зробили все від нас залежне. Але є крайній, який нам все зіпсував.

Діденка вже вдруге намагаються зробити крайнім - це як мінімум некоректно.

Ви задоволені вироком?

Враховуючи, з якої статті все починалося і яка за нею була санкція - вирок достатньо прийнятний.

Ви добилися трьох років умовно. При тому, що це не та справа, де судді можна заплатити валютою. Як ви вели переговори щодо Ігоря Діденка, з ким, про що?

Все відбувалося виключно в рамках чинного законодавства.

А впливало на суддю те, як Діденко поводиться в суді, чи дає інтерв`ю?

При виголошенні вироку кожен суддя спирається на свої внутрішні переконання, засновані на законі. Але як будь-яка людина, яка має емоції, він, звичайно, для себе відзначає, чи симпатична йому людина, долю якої він вирішує. А взагалі, виголошення вироку - це глибоко інтимний процес, який протікає у судді в душі. Тому що впливало на суддю, - може сказати тільки суддя.

І телефонний дзвінок «зверху» не може вплинути на цей інтимний процес?

Не може. Повторю: що впливало на суддю, - може сказати тільки суддя (посміхається).

А ви стежите за процесом над Тимошенко? Процес над нею, вважаєте, теж не політичний? Я не вникав в суть процесу над Тимошенко.

А можна обійтися на суді Тимошенко без свідчень Путіна і Міллера? Якщо суддя Кірєєв, об`єктивно оцінивши наявні в справі докази, виніс обгрунтоване рішення, щоб не залучати Путіна і Міллера, - значить, він вирішив, що без цих осіб можна обійтися.

Гучні судові процеси порушили тему нашого Кримінально-процесуального кодексу. Ви бачили проект нового КПК?

Так. Він доволі прогресивний і коректний, перш за все, по відношенню до підсудних. Можливостей використовувати свої права у обвинувачених, підсудних і захисту буде більше. У ньому більше виражена рівність сторін захисту і звинувачення.

Є підстави вважати, що влада, щоб вийти з ситуації із Тимошенко і відпустити її, готова прибрати з КК статтю за перевищення службових повноважень. Наскільки вивірений і реальний такий хід?

Так, я чув, але не вірю, що це буде.

У період керівництва Нафтогазом Діденка замислювалися великі проекти. Це були чесні спроби зробити ринок прозорим. Як цей період життя трактує сам Діденко?

Про це ми з ним не говорили. Звичайно, він шкодує, що багато не було реалізовано. Але хто знає, який період нашого життя кращий. Людина може жити цікаво в будь-якому періоді. Але якщо цілі, поставлені владою з реорганізації НАК у три підприємства, будуть досягнуті, то це теж приведе до прозорості на ринку.

А Діденко вірить у чистоту намірів влади?

Діденко і сам думав про таку реорганізацію.

Його Європа зобов`язувала про це думати... Ми все-таки до Енергетичного європейського співтовариства тоді приєдналися. Та не тому, що Європа вимагала. А тому що НАК - це незрозуміла структура. Просто незрозуміла, яка гальмує і Укргазвидобуток і Укртрансгаз. Адже практично всі гроші, які збираються від реалізації газу в країні, через дійну корову Нафтогаз йдуть до бюджету. Ні на розвиток ГТС, ні на видобуток грошей не залишається. Керівництво Нафтогазу і Мінпаливенерго декларує правильні речі.

Як ви вважаєте, якби захист Тимошенко і сама підсудна поводилися по-іншому, покірно, з демонстрацією пошани, це могло б змінити хід процесу? Тоді Тимошенко б дозволили залучити двадцять своїх свідків?

Мені складно відповідати на це питання. Оскільки коментувати дії колег складно. Якщо вони обрали таку лінію, то, напевно, думали, що так краще. Але я не бачу, щоб вони чогось добилися. Можливо, така тактика була не зовсім правильною.

Розмовляла Лана Самохвалова