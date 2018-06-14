Віхи тижня. Янукович мобілізувався, Тігіпко розмріявся, Тимошенко чекає

Президент здивувався заявам з РФ. Схоже, ще ніхто з лідерів колишніх республік Союзу, окрім Саакашвілі, не дозволяв собі таких різких випадів на адресу Кремля...

Мобілізація Януковича

Главу держави, який вирішив особисто дати старт парламентській сесії, не збентежили ані банери із зображеннями Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, якими накрили робочі місця опозиційних фракцій, ані чорні футболки представників БЮТ-«Батьківщини». Проскандувавши «Ганьба!», опозиціонери залишили сесійну залу, дозволивши Януковичу виголосити промову про подальше «поглиблення» і «розширення». Цього разу він не став перераховувати 21 напрямок реформ, пообіцявши і далі нещадно боротися з корупцією, навести лад у сфері адміністративних послуг і завершити процес приватизації.

Куди цікавіше за реформаторську риторику з парламентської трибуни звучать заяви Януковича в обміні монологами з російськими лідерами з газового питання. Український президент запевнив, що країна не збирається бути бідним родичем і висловив здивування, як Україну запрошують приєднатися до Митного союзу. Схоже, ще ніхто з президентів колишніх республік Союзу, окрім Михайла Саакашвілі, не дозволяв собі таких різких випадів на адресу Кремля.

Не можна сказати, що в Росії до них виявилися зовсім не готовими. Та й історія відносин з Януковичем дозволяє російському керівництву використовувати набір інструментів, обкатаних у протистоянні з Олександром Лукашенком.

Газпром запустив технологічний газ у Nord Stream, зі значним перевищенням кошторису реалізувавши проект прямої доставки власних енергоресурсів західноєвропейським споживачам. Володимир Путін, яикй розповів, що відтепер Україна втратила ексклюзивний статус транзитера, умисно або мимоволі показав, хто в Росії з енергетичних питань головний, залишивши фонтануючого амбіціями Дмитра Медведєва на словесних підтанцьовках.

Напруга Тимошенко

Поки Росія й Україна обмінюються заявами про готовність відстоювати свої інтереси в суді, наближається виголошення вироку у справі Юлії Тимошенко, який здатен поставити під сумнів легітимність укладених у січні 2009 року контрактів. Юлія Володимирівна, як і слід було чекати, провини за собою не відчуває і ознак порушення закону не спостерігає. Зате вона кардинально змінила свою позицію щодо підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС: закликала не робити подарунків режиму Януковича в інтерв`ю The Times і через вірних Турчинова і Немирю, які спілкувалися з європейськими послами в Києві.

Власний «вирок» тим часом виніс давній союзниці Віктор Ющенко, якого вона звинувачувала в обмані під присягою. В інтерв`ю «Фокусу» екс-президент назвав незрозумілою поведінку тодішнього прем`єра під час підписання газових угод. На його думку, вся справа в старих справах корпорації ЄЕСУ, що стали справжнім гачком для Тимошенко. На думку Ющенка, після підписання газових угод Тимошенко «втратила країну». Показово, що озвучені Віктором Андрійовичем тези давно використовують однопартійці Віктора Федоровича, а популярність самого екс-президента дозволяє лідерові «Батьківщини» особливо не реагувати на його випади.

Активізація Яценюка й Тігіпка

По-різному складається доля політиків, що претендували на статус лідерів третьої сили. Віце-прем`єр Сергій Тігіпко, який вирішив відвести «сильних українців» під прапори Партії регіонів без проведення консультацій із соратниками, не виключає для себе лідерства в новознайденій партії. Мабуть, на чиновника специфічно вплинуло прийняття пенсійної реформи, підтримка якої здатна убити будь-який рейтинг. Мабуть, це один з небагатьох випадків, коли політик заявляє про претензії на лідерство в найбільшій політичній силі до офіційного отримання її партквитка.

Арсеній Яценюк також усвідомив згубність перебування на нейтральній смузі між владою і опозицією. Лідер «Фронту змін» не тільки додав опозиційного запалу в свої виступи, але й провів заклик народних депутатів до «фронтових» лав. Його новими соратниками стали лідер фракції НУ-НС Микола Мартиненко і четверо інших народних депутатів. Необхідність кадрового поповнення «Фронту» давно назріла, але його якість викликає немало питань. В експертному середовищі починають приймати ставки на те, як багато «любих друзів» вдягнуть «фронтову» форму і чи приведе цей процес до повторення Яценюком політичного «подвигу» Віктора Ющенка.

Євген Магда