Володимир Олійник: Партія регіонів розчарувалася в російському керівництві

Народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник відповів на запитання УНІАН.

РОСІЯ СТОЇТЬ У ЧЕРЗІ В СОТ, А МИ, ЗА ЇХНЬОЮ ЛОГІКОЮ, МАЄМО ВИЙТИ

Пане Володимире, з боку Росії розгорнулася чергова антиукраїнська кампанія, яка сьогодні має виразне «антиянуковицьке» забарвлення… До чого все це може призвести, на вашу думку?

Росія проти Януковича?.. Ні, гадаю, так це не можна розглядати. Окремі російські високопосадовці виступають проти України, це так. З яких мотивів, поки що не можу зрозуміти, є певні припущення… Але те, що Юлія Тимошенко підписала кабальні угоди – очевидно. У нас зараз вища ціна, ніж у німців… Виходить, ми якісь дальші «брати», а німці ближчі? На мій погляд, це якось неправильно, якщо ми говоримо про братські народи, партнерські відносини.

Напевне, у контрактах з німцями чи французами теж є штрафні санкції за недобір газу, але щоб триста відсотків – дуже сумніваюся. Добре, хоч поки що їх не застосовують, бо за грудень 2010 року, я дивився дані, ми заплатили 800 мільйонів за спожитий газ і 600 мільйонів штрафних санкцій мали б сплатити за неспожитий. Що це за бізнес такий? Коли краще вже купити весь газ, спалити й викинути в повітря, ніж мати санкції в триста відсотків.

А ще ми не можемо перепродати той газ, господарями якого є. Як це так?..

Тобто ще раз кажу: ці угоди були кабальні. І якби не були підписані Харківські угоди, газові контракти призвели б до банкрутства підприємств, до того, що вони могли стати власністю російського капіталу, і тоді б поступово ми втрачали незалежність.

Сьогодні росіяни пропонують нам вирішити це питання, вступивши в Митний союз… Бо ж зараз суперечка не тільки про газ, а й про вектор розвитку України й Росії. А як ми можемо йти в Митний союз, якщо ми вже СОТ? Вийти із СОТ може тільки божевільний, тому що немає в історії прикладу, коли з СОТ виходять. Сама Росія стоїть у черзі в СОТ, а ми повинні, за їхньою логікою, вийти.

Росія захищає свої інтереси так, як вона їх розуміє. Вона вважає, що всі повинні об’єднатися навколо неї. Але ми сьогодні рухаємося в Європу. Там більший ринок, інші стандарти – соціальні, правові, політичні, виборчі.

МИ ВЖЕ ПОБАЧИЛИ ВІДНОСИНИ РФ І БІЛОРУСІ В МИТНОМУ СОЮЗІ

А чим вам російські стандарти не подобаються?

А чи подобаються ці соціальні стандарти російським виборцям? Напевне, ні. У Європі йде боротьба за цілком інше, не за те, аби щось дозволили, а за якість дозволеного, прав. Ми вже побачили відносини Росії і Білорусі в Митному союзі… Це не партнерські відносини, тому ми маємо право прораховувати свої ризики, свої переваги.

Гаразд, Тимошенко підписала невигідні контракти, в що вам заважає їх переглянути?

Юлія Тимошенко вирішила прибрати посередника «РосУкрЕнерго». Сама ідея правильна, тому що ніхто не міг зрозуміти його роль.

Що відбувається, коли забирають посередника – ціна на газ має або знизитися, або залишитися такою самою. Але коли прибрали «РосУкрЕнерго», ціна зросла удвічі. Тоді я кажу, поверніть посередника за 170 доларів, бо мені не потрібна справедлива ціна за 450 доларів.

Але, на жаль, це вже історія. Її ж назад не повернеш.

ПОЗИЦІЯ ЯНУКОВИЧА РОЗЧАРУВАЛА ОПОНЕНТІВ, ЯКІ ГАДАЛИ, ЩО ВІН ПОБІЖИТЬ У РОСІЮ

Російське керівництво часто дозволяє собі зневажливі висловлювання на адресу Януковича, який прийшов до влади на проросійських гаслах. Усі очікували такої ніжної дружби... Що ж трапилося?

Росія бачить модель свого розвитку в Митному союзі, бо там її переваги. Ми їх не бачимо й не хочемо бути на п’ятих-десятих ролях без права голосу. У Європі ми рівноправні, у СОТ кожна країна має право щось заблокувати, тобто всі рівні у правах. А в МС інакше, мовляв, Росія – велика країна, тому матиме контрольний пакет – 70 відсотків.

Що таке на проросійських гаслах? Не було в Януковича проросійських гасел. Питання стояло про партнерські відносини, співпрацю, щоб не повторилася історія 2005 року, коли ми штучно роздратували наші відносини.

А хіба вони зараз не роздратовані?

Ні-ні. До 2004 року не було жодних газових війн. Росія сказала: ви не надійний партнер і транзитер, тому ми будуємо Північний і Південний потоки. Але зараз Росія поставили й іншу мету – створення Митного союзу, та ми сказали «ні». Тому треба вітати позицію Віктора Януковича, яка викликала велике розчарування в опонентів. Вони очікували, що президент побіжить прямо в Росію з хлібом і сіллю.

Він побіг з Харківськими угодами…

Чуєте?.. Послухайте мене, якби не було Харківських угод, ми б сьогодні мали банкрутство підприємств і тотальну їх приватизацію росіянами, Газпромом. Підписання Харківських угод – вимушений крок, він був зроблений як виправдання. Так, це крок поступки, але ціна цієї поступки, як кажуть, незалежність…

Насправді хай і сорок років той флот там буде, але флоту там нема, нема жодної загрози, бо стратегічним він був до 1917 року. ЧФ сьогодні жодної дестабілізуючої ролі в Чорному морі не відіграє.

РОСІЯ БОЇТЬСЯ АУДИТУ ГАЗОВИХ УГОД, БО ЩОСЬ ТАМ ОБЕРІГАЄ

Українські експерти вже вживають слово «війна» щодо українсько-російських відносин…

Вас Юлія Володимирівна послала?

Боже упаси…

Продовжуйте.

Хто переможе, на вашу думку, у цій війні?

Що таке «війна»? Це завжди події без правил. Так ось війни немає. Війна була газова, коли перекрили газ… А зараз проводяться зустрічі, і на кожній президентській чи прем’єрській зустрічі говорять про газ.

Міністр закордонних справ Польщі Сікорський сказав, що вони допоможуть нам провести аудит, чи, бува, не переплачує Україна за газ, а Лавров (глава МЗС Росії) – одразу ультиматум… Тобто Росія там щось добряче оберігає, тому боїться аудиту.

УКРАЇНЦІ ШОКОВАНІ, ЩО НІМЦІ ДЛЯ РОСІЇ БІЛЬШІ БРАТИ, НІЖ МИ

У газових контрактах є пункт, де вказано (недослівно): якщо одержувач платить у даний момент вищу ціну за ринкову, то угоди можуть бути переглянуті. Так ідіть і переглядайте…

А хто може без європейського аудиту сказати, що ми переплачуємо. Ось коли ми проведемо цей аудит, матимемо реальну перспективу в суді, бо один із чинників для перегляду – саме завищена ціна, куди вища ніж європейська. Коли це станеться, для всіх буде велике відкриття, одразу всі побачать, що німці – брати, а ми далекі родичі. І це вже не тільки питання економіки. Те, що це політика, помітили навіть прості українці, які були великими симпатиками Росії, а зараз шоковані, кажуть, щось не по-братськи росіяни поступають з нами.

Тобто Росія не такий вже й друг?

Ну, так. Але Росія забуває, що ми все одно є великим стратегічним партнером, їхнім великим споживачем.

А в чому, на вашу думку, проблема Росії?

Проблема в тому, що Росія як велика країна, як імперія розвивається за своїми законами, нарощуючи територію… Вона хоче відігравати більш важливу роль у світі, а це можна робити за рахунок внутрішніх ресурсів і шляхом об’єднання, таких, як Митний союз. А це вона може зробити, затягнувши в нього країни колишнього СРСР. І у світі зросте її вага.

ПР РОЗЧАРУВАЛАСЯ НЕ В РОСІЇ, А В ЇЇ КЕРІВНИЦТВІ

Скажіть щиро, Партія регіонів розчарувалася в Росії?

Давайте не плутатимемо Росію з її керівництвом, тобто Росія і Україна – два суб’єкти, які завжди знаходитимуть порозуміння. Розчаруватися в Росії неможливо, а от до російського керівництва є запитання і, так, розчарування.

Бо, чесно кажучи, якби наші відносини справді були братські, партнерські, то вони б уклали з нами принаймні такі угоди, як з німцями. Ми б і слова тоді не сказали, але вони навіть не хочуть на наші заклики, прохання показати контракти з німцями чи французами, - просто показати... Нам кажуть, все окей, не лізьте туди.

Перепрошую, але це неправильно, це не братські відносини.

Ми пішли на Харківські угоди, отримавши негативну реакцію суспільства, а росіяни навіть штрафні санкції не скасували, просто поки що їх не пред’являють.

НАШ СУД ПРАЦЮЄ ЗА ПРИНЦИПАМИ ВИШИНСЬКОГО З 1937 РОКУ

Багато людей серед Партії регіонів вважають, що арешт Тимошенко – це помилка. Чи можливо виправити цю помилку?

Хто це там так вважає?.. Давайте змоделюємо ситуацію: Тимошенко поводиться як громадянка – встає, звертається «ваша честь», гарно відповідає, не тисне на свідків, не аплодує одним, а на інших не каже «негідники», не обзиває суддю «фашистом», і всі б тоді думали, за що це суд її ні з того, ні з сього заарештував. Тоді б вона виграла. Вона б показала, що вона як громадянка поважає закон, могла б ще пару місяців лежати на лікарняному, робити що завгодно. Але вона обрала іншу модель – агресії, свідомо підштовхуючи суд до зміни запобіжного заходу. Що ще треба було зробити в суді, аби в судді ввірвався терпець, танцювати на столі гопака?

Я вже наводив приклад Радка Младича (сербський військовий, обвинувачений Гаагським трибуналом. – Авт.), який у суді надів капелюха, бо казав, що йому холодно, і за це його суддя видалив з зали за неповагу. Я б його не видалив, а цей суддя видалив. І ще раз його видалив, коли той зняв навушники, бо не захотів слухати переклад обвинувачення.

Юлія Тимошенко свідомо обрала агресивну поведінку, щоб викликати в судді рішення про арешт, активізувати міжнародну спільноту, і вона ще й очікувала внутрішньої підтримки – сто тисяч їй обіцяли. І якби було сто тисяч, то Тимошенко проводила б суд над суддею, а не суддя вів би процес. Але вона прорахувалася, не прийшло сто тисяч.

Ми ж насправді не знаємо, яке рішення прийме суддя, поки що нічого не ясно. Іде суд, почекайте, будьте милосердні.

Але ж ви погоджуєтеся, що в цьому процесі навіть немає змагальності сторін?

Та його ж нема в Кримінально-процесуальному кодексі, за яким її судять! Він же 1961 року. А от новий КПК закладає змагальність, декриміналізацію…

Лук’янівське СІЗО розраховане на 2,8 тисячі осіб, а там перебуває чотири тисячі – у нелюдських умовах. Потрібна декриміналізація, бо чого там сидіти людям за економічні злочини?! Вони що, когось уб’ють?

Що почав робити БЮТ? Кажуть, давайте скасуємо статтю «зловживання службовим становище». Я особисто цю ініціативу не підтримуватиму, бо це під конкретну людину, а потрібно робити під всіх громадян…

Пане Володимире, так ви визнаєте, що суд над Юлею Тимошенко – політичний процес?

У нас є комплекс меншовартості, з точки зору того, що як Європа сказала, то вже правильно.

Я згоден з європейцями, що потрібне вдосконалення судочинства... Але це не лише проблема сьогоднішньої влади, а й попередньої, вони думали, що суди – це для когось…

Але коли лунає, давайте звільнимо з-під варти, - то це хіба не пряме втручання в діяльність суду?..

Невже Тимошенко має такий вплив на європейських політиків?

Так, у Юлії Володимирівни серйозне лобі в Європі. БЮТ є членом Народної європейської партії.

Але ж не тільки члени цієї партії висловлюються на її захист…

А ось останню резолюцію з цього питання на сесії ПАРЄ не прийняли, бо суд ще йде. І не тільки Росія висловилася проти, а й Великобританія.

Що мала б робити Тимошенко? Демонструвати абсолютну законослухняність на тлі «безпредєлу», який, допустимо, є з боку судді. Вона б тоді виглядала класно! А як же це казати про Кірєєва, який за віком фактично може бути її дитиною, - «фашист»?

Справа Тимошенко – не політична. Політична справа була щодо Чорновола, коли його звинувачували бозна в чому, що не має жодного стосунку до його діяльності. І, як правило, це були закриті засідання… Політична справа – це коли немає порушень, але є політична відповідальність.

Даруйте, у нас немає іншого суду. Це той суду, який ви самі створили для українського народу... Якби був новий закон, була б змагальність, і суддя мусив викликати всіх експертів, яких вимагає захист, а в КПК за 61-й рік закладено принципи Вишинського, це 1937 рік, де держава і обвинувачення – це все, а захист – так собі.

Не поспішайте оголошувати вирок Юлії Тимошенко, зберігайте інтригу. Це суд, таїнство. Мені, наприклад, абсолютно не подобається позиція Власенка, який уже «дав» їй сім років. Це не адвокат.

Але Тимошенко мала б проявляти милосердя, і з нею всі інші… Я був прийшов раз на суд і після того, як побачив, як там біснуються люди…

Це ви про про кого?

Про прихильників Тимошенко. Опоненти теж мають право прийти на суд, можна кричати на них, але обливати водою, бити, верещати, зривати окуляри… Та в якій країні терпіли б це?

А Калашникова, який заглушає пів-Хрещатика, терпіли б? А самі ви не боїтеся, що все це врешті обернеться проти вас?

Мене ось були запитали, чи ми не боїмося суду, якщо прийде Тимошенко до влади. У цьому житті все може бути, але якщо вона повертатиметься до влади, сповнена ненависті, то я все робитиму, аби вона не прийшла до цієї влади. Чому? Бо вона почне з вищих посадових осіб, серед того списку і я є. Мені вже казали про це. Потім перейдуть до журналістів, запитають, де ви були, що писали, дійдуть до дядька в селі, якого спитають, чому він не кинув дім і не приїхав під Печерський суд захищати Тимошенко.

Хто вам казав, що вас судитимуть?

Ті, що ще бігають там. Їх уже менше, але ще є.

МИ НА ПОРОЗІ РЕАЛЬНИХ КАДРОВИХ ЗМІН

Янукович заявив про «серйозні кадрові зміни», які очікують уряд. Гадаєте, змінять главу уряду?

Це виключне право президента. Справа в тому, що кожен має виконати свою місію… Звісно, що рано чи пізно зміна відбудеться. Гадаю, ми вже на порозі реальних кадрових змін, бо перший кадровий набір уже відбувся, він уже себе показав.

Були певні стабілізаційні процеси, а зараз президент вимагає більшої динаміки реформ. А реформи, я вам скажу, повинні мати конкретне прізвище реформатора.

Микола Янович – дуже прагматична людина і дуже важливо, що він сьогодні не складає політичної конкуренції щодо президентства.

А як ви ставитеся до міністра освіти Табачника?

Табачник, з одного боку, дуже досвідчений управлінець, але з окремих тем я б так не дратував суспільство, не озвучував окремі речі, щоб на порожньому місці не створювати додаткову напругу. Бо й так є багато проблем.

Ми бачимо, що є протистояння, і воно має чимось закінчитися .

Віце-спікер Держдуми Марков публічно визнав, що Табачник для них дуже важлива фігура в українському уряді. І що Росія розцінювала б його звільнення як тиск на Росію…

Думку Маркова я взагалі не хочу коментувати… У кінцевому результаті на наступних президентських виборах спитають з Януковича, а не з Табачника. І я б не хотів улазити в його зону відповідальності, хоча маю свою точку зору.

Звільнення Табачника не є тиском на Росію. Табачник є українським міністром, і це зона нашої відповідальності. Про Януковича казали, що й він проросійський президент, а всі побачили, що він проукраїнський і будь-який президент, якого оберуть в Україні, буде проукраїнським, бо саме йому доведеться відповідати перед цим народом. Повірте, що між кандидатом і президентом – дуже велика різниця.

І якщо росіяни сприйматимуть звільнення Табачника як виклик – це їхні проблеми. А ми повинні жити своїм розумом.

Розмовляла Оксана Климончук