Кому потрібна перерва у два тижні: владі чи Тимошенко?

Сьогодні суддя Родіон Кірєєв ні з того ні з сього оголосив перерву в розгляді кримінальної справи Юлії Тимошенко аж до 27 вересня.

Зранку в Печерському суді мали починатися дебати. На початку засідання адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк повідомив, що захист готувався до дебатів, хоча часу було вкрай мало. Юлія Володимирівна підтримує його заяву про брак часу на підготовку, водночас резюмуючи: “Але ми будемо захищатися, як зможемо”.

І раптом лунає відповідь Кірєєва:

– З урахуванням того, що в судовому засіданні 31 серпня 2011 року було продовжено строк для виготовлення протоколу та враховуючи заяву підсудної про підготовку до судових дебатів, суд для надання додаткового часу на підготовку оголошує перерву в засіданні до 27 вересня 15.00.

– Я думаю, що все це зайшло в глухий кут, – коментує рішення головуючого Тимошенко, додаючи. – Розвалюються всі політичні репресії.

Рішення й справді виглядає дивно, враховуючи, що буквально в четвер захист просив на підготовку до дебатів 5 днів, а Кірєєв дав лише один (у вихідні СІЗО не працює), а тут ні сіло ні впало – 15 днів, безпрецедентний випадок на цьому процесі.

Так кому й навіщо знадобилася двотижнева перерва у справі?

Версії адвокатів: рейдерський сюрприз

Юрій Сухов:

Перенесення на 15 днів дебатів, безумовно, свідчить про те, що станом на сьогодні суд ще не готовий приймати будь-які рішення й оцінювати те, що ми скажемо в дебатах. Безумовно, це краще для нас, ми матимемо час побачити повністю справу й підготувати свої матеріали. Але проблема в тому, що Юлію Володимирівну фактично ще на два тижні абсолютно незаконно, на нашу думку, залишили за ґратами. Це свідчить про те, що певні репресії щодо неї тривають.

Олександр Плахотнюк:

Однією з мотивацій суду при перенесенні дебатів було надання часу захисникам для підготовки. Але не може бути так, що в четвер нам відмовили в задоволенні клопотання, а в понеділок надають більш як два тижні. За цей час, очевидно, щось відбулося, і відбулося не в суді, а поза процесом.

Ми були переконані з самого початку, що в діях Юлії Володимирівни відсутній склад злочину, передбачений статтею 365 КК, яку їй інкримінують. У її діях відсутні будь-які порушення закону. Про це свідчать і матеріали справи, і висновки Генпрокуратури 2010 року, і висновки Мін’юсту, і економічні експертизи. Тому суд просто не може оголосити зараз обвинувальний вирок. Суд на сьогодні не готовий довести і обґрунтувати те, що Юлія Володимирівна вчинила якийсь злочин при підписанні контрактів 2009 року.

Микола Сірий:

Сьогодні фактично відбувся рейдерський сюрприз, коли суддя не запитав у захисту, скільки нам потрібно днів, не запитав у Юлії Володимирівни, скільки їй потрібно для підготовки до дебатів, і на свій розсуд визначив, що потрібно два тижні.

Версія прокурорів: захисту потрібен час для підготовки

Лілія Фролова:

Сьогодні було заплановано проведення судових дебатів у кримінальній справі за обвинуваченням Тимошенко Юлії Володимирівни. Однак, враховуючи те, що підсудна в судовому засіданні заявила, що їй було недостатньо часу для підготовки до судових дебатів, до того ж і адвокати сказали, що вони підготувалися принаймні, як змогли, до судових дебатів, - суд вирішив надати додатковий час для підготовки та переніс судові дебати на 27 вересня.

Версії народних депутатів Сергій Соболєв, БЮТ:

ЯНУКОВИЧ ЗРОЗУМІВ, ЩО ТРЕБА ТЕРМІНОВО ВИПЛУТУВАТИСЯ

Коли адвокати вступали в процес – їм давали день на підготовку. Навіть тим, хто справу в очі не бачили. Коли треба було підзахисній готуватися до дачі показів у суді – давалося максимум півдня.

Зараз раптом Кірєєв так “розщедрився”, що отримали два тижні на підготовку до останніх дебатів. Зрозуміло, що це пов’язано не з щедрістю Кірєєва, і не з рішенням врешті-решт почати виконувати КПК. Це пов’язано з тиском, який іде і зсередини країни, і ззовні на Януковича, бо саме він є організатором цього процесу.

Зараз постало питання, що ми не можемо залишатися один на один з Росією без підтримки ЄС. Тепер, коли Янукович вирішив розіграти ще й карту цієї війни з Росією, думаю, йому потрібна реальна підтримка Європейського Союзу. Вона потрібна перш за все в газових переговорах. А вести газові переговори, маючи за спиною арештовану Тимошенко – це взагалі абсурд. Тому Янукович і його команда зрозуміли: треба терміново виплутуватися з цієї ситуації.

Ці два тижні – найкращий час для їхньої команди подумати, як вийти з цього ганебного процесу, де вони ображають не Тимошенко, а де вони ображають Україну як державу.

Вони зробили ключову помилку, коли ухвалювали рішення в кабінеті Януковича про відкриття цієї кримінальної справи. І не лише цієї…

Вадим Колесніченко, ПР:

ЯКБИ СУДДЯ НЕ ДАВ ЧАСУ, ЦЕ БУЛО Б СЕРЙОЗНИМ ПОРУШЕННЯМ

Перерва у два тижні відповідає процедурі. У суді відбувається стандартна процедура – спочатку виголошують документи, які є в кримінальній справі. Потім ідуть допити свідків. Свідки можуть змінити свої покази, можуть з’явитися нові документи, нові обставини. По суті, це нова справа... Але це вже було зроблено публічно в рамках судового засідання. Після цього, звісно, потрібно набагато більше часу, щоб усвідомити і обробити весь отриманий матеріал і в дебатах вже посилатися на ті допити, документи, заяви, які були оголошені під час судового слідства.

Суддя правильно зробив. Якби суддя не дав такого часу – це було б серйозним порушенням.

Він турбується не про права Тимошенко, прокурора чи будь-кого, він турбується про процедуру судового слідства. Він це зобов’язаний забезпечити. Якщо людина не підготується, то в судових дебатах не зможе посилатися на документи й докази, які пролунали в судовому засіданні.

КПК ніяк не обмежує строк на підготовку.

А в чому тут політика? Була б політика, якби він взагалі не дав часу на підготовку. Тоді б адвокати сказали, що не дали часу. Дали час – адвокат кажуть, що це дивно.

Отже, права Тимошенко ще більше захищені. Захист має ще більше можливостей підготовитися якісно до дебатів.

Я тут ніякого підступу не бачу.

Юрій Кармазін, НУ-НС

ГОЛОВНА ПРИЧИНА – ПЕРЕГОВОРИ ЩОДО УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС

Ми вийшли на завершальний етап переговорів щодо підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Це і є основна причина відкладення цієї справи.

Тому що сьогодні Янукович воює на кілька фронтів. З РФ (і там його позиція зрозуміла, і вона є патріотичною, хоч і не завжди розумною) і всередині країни з опозицією. Йому треба самому думати про порятунок. І ці два тижні слугуватимуть для його порятунку, бо без Європи проводити якісь вдалі дії щодо РФ не є можливим.

Постало ще питання, оскільки Тимошенко не підробляла директиви (у чому її звинувачують), то очевидно, що свою функцію ГПУ не виконала, не встановила, хто ставив факсиміле. Попереднє слідство проведено вкрай неякісно – за це треба комусь відповідати, а люди вже ордени отримали і підвищені чини й генеральські лампаси, у тому числі в СБУ і ГПУ. Тож треба зараз робити серйозний розбір польотів.

Попередньо була дана команда про відрядження з регіонів різних “птахів” – від «Беркута» до «Грифона». Вони ніби й з’їхалися, але все одно владі лячно, що буде далі. Рано чи пізно стане відомо, що абсолютно немає ніякої офіційної позиції. Через це сьогодні є тільки один вихід, і він пропрацьовується – можливо, ГПУ зараз взагалі забере справу, і таким чином Віктор Пшонка виявиться мудрішим за своїх запопадливих заступників, котрі так швидко хотіли стати генпрокурорами, що не подивилися, які докази є в справі.

Два тижні потрібні не для підготовки Тимошенко, а для пошиття памперсів для судової і прокурорської системи.

Це і час для протверезіння, який потрібен Адміністрації президента, аби зрозуміти, що їм робити в цій ситуації.

У них є тільки один вихід – звільнити негайно Тимошенко, звільнити негайно Луценка і справи відправити на дослідування, щоб вони спокійно помирали, як помирало багато інших справ. І таким чином зберегти обличчя.

Сергій Власенко, БЮТ:

ЗА ВИХІДНІ В ПЕРШОМУ КАБІНЕТІ КРАЇНИ ЩОСЬ ЗМІНИЛОСЯ

Я переконаний, що за ці вихідні в першому кабінеті країни щось змінилося. Я переконаний, що це рішення безпосередньо пов’язане з тими заходами, у яких братиме участь президент, зокрема йдеться про Ялтинську конференцію, сесію Генасамблеї ООН, саміт Східноєвропейського партнерства. Під ці три події і перенесено справу.

Суддя Кірєєв це робив не сам.

Крім того, він розумів, що захист у той чи інший момент скаже, що був позбавлений будь-яких можливостей для підготовки (бо це об’єктивно), тож оголосив перерву.

Анна Ященко