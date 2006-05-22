Міністр ламав двері у ”Борисполі”?

Авіакомпанія "АероСвіт" категорично заперечує будь-яку причетність до подій навколо аеропорту "Бориспіль" наприкінці минулого тижня.

Як наголошується в повідомленні прес-служби «АероСвіту», переданому УНІАН, авіакомпанія не має жодного відношення до кадрових змін у керівництві ДМА "Бориспіль".

Як вважають в авіакомпанії, «спроби штучно втягнути авіакомпанію "АероСвіт" у нинішній конфлікт, що здійснюються адміністрацією аеропорту, націлені на відвернення публічної уваги від проблем у самому аеропорту, від дій авіатранспортних властей з припинення прихованої приватизації державного підприємства його керівництвом».

Як вважають в «АероСвіті», про непричетність авіакомпанії до нинішнього протистояння говорить той факт, що на заплановану на сьогодні зустріч у Секретаріаті Президента України з проблемних питань аеропорту за участю «всіх зацікавлених сторін» представники авіакомпанії не запрошені.

Як повідомляв УНІАН, трудовий колектив аеропорту "Бориспіль" заявив минулого тижня про силове захоплення влади в аеропорту. Зокрема, за даними аеропорту, «лобісти "АероСвіту", не чекаючи рішення Президента України, вдалися до силових методів захоплення підприємства".

Як наголошувалося в повідомленні аеропорту, "скориставшись вихідними днями, міністр транспорту Віктор БОНДАР і голова Державіаслужби Микола МАРЧЕНКО намагаються особисто зламати двері кабінетів діючих керівників підприємства, усунути їх від управління і посадити на їх місця своїх людей".

Нагадаємо, 17 травня був звільнений генеральний директор Державного міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олександр ШИШКОВ, і на його місце призначений колишній директор аеропорту Петро ЛИПОВЕНКО. Проте юристи «Борисполя" вважають незаконним призначення гендиректором аеропорту П.ЛИПОВЕНКА, оскільки наказ про його призначення не мав підпису голови Державіаслужби.

Сьогодні, 22 травня, планується зустріч представників Міністерства транспорту і зв`язку і «Борисполя» з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Юрієм ЄХАНУРОВИМ.