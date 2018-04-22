Чи ходять українські політики на розпродажі?

Що ви купуєте під час розпродажів? Це жіноче запитання ми адресували відомим українським пані.

Ольга Герасим’юк, народний депутат п`ятого скликання, НУ: НЕДАВНО ЗАОЩАДИЛА $400 ДОЛАРІВ НА МОБІЛЬНИКУ Я рідко потрапляю в магазини для заздалегідь спланованого і організованого шопінга. Зазвичай розпродажами займається мій син зі своєю дівчиною. І я дуже схвалюю намір заощадити гроші, вони важко заробляються, “просаджувати” їх на одяг - нерозважливо. Тому їх бажання купити джинси і багато-багато футболок зі знижками я підтримую. До речі, нещодавно син побачив мобільник, який мені сподобався, в салоні, де були знижки, подзвонив, і я змогла придбати його, заощадивши близько чотирьохсот доларів.

Заощадити на жіночій діловій моді, якої я дотримуюсь, набагато складніше. Мої розміри костюмів зазвичай розкуповують до початку знижок. Хоча, наприклад, мені недавно дзвонили з магазина «Ескада», повідомити, що там є знижки, і я купила там блузу для костюма.

Але краще купувати речі за кордоном, діловий одяг там набагато дешевший, ніж у нас. І я вважаю вдачею, коли примудряюся застати там знижки. Якщо до поїздок готуватися, розраховуючи ще і прибарахлитися, то нескладно знайти інформацію про те, що пропонують сучасні бренди.

Звичайно, до всього потрібно підходити без фанатизму. Адже часто «величезні знижки» не такі величезні, а річ, яку отримуєш на додачу до покупки виявляється і дарма не потрібною, але знижки - це приємна гра, в яку грають і продавці і покупці. І покупці - часто не без користі для сімейного бюджету.

Ганна Герман, народний депутат п`ятого скликання, ПР: ВПОДОБАНУ СУМКУ ВІД ГРЕСЬ МЕНІ ПОДАРУВАЛА ПРЕС-СЕКРЕТАР ПРЕЗИДЕНТА Я не стежу за розпродажами. Часу на шопінг немає, тому потрібну і вподобану річ купую випадково і відразу, не звертаючи уваги на наявність знижок. І я не запам`ятовую, які де знижки.

Якось я сказала знайомій - у той час вона працювала прес-секретарем Президента, - що у неї хороші костюми. Вона завела мене в бутік Вікторії Гресь на Прорізній. Мені там все дуже сподобалося, але потім мої наміри стежити за новинками просто вилетіли з голови.

Цікаво, що я вподобала там сумку. Відразу не купила, але потім цю сумку мені подарувала на День народження прес-секретар Президента. Я була нею дуже задоволена.

Олександра Кужель, президент аналітичного центру “Академія”: КОЛИ ПРИПЕКЛО - ТОДІ ПІШЛА І КУПИЛА... На жаль, ніколи в житті я не користуюся розпродажами. У мене так: припекло - пішла і купила. Хоча магазини, в яких я купую одяг, з початком розпродажів скидають мені на мобільник повідомлення. Але знижки входять у побут наших людей, і це добре. Я знаю безліч заможних жінок, які, вивчають колекції модельєрів і просять, що, якщо вподобану річ зі старої колекції не придбають, щоб їх повідомили. Коли колекція розпродається, то їх повідомляють, і вони виїжджають за цією річчю навіть за кордон. Такий підхід вони практикують і до авторських колекцій одягу, і до прет-а-порте.

Поки, на жаль, звичка купувати за знижками не стала глибокою традицією суспільства. Ми ще не настільки заможні, щоб чекати розпродажів, наші люди біжать купувати, незважаючи на ціну, - коли припекло. Але, як мені здається, похвальний сам намір сучасних дівчат: заощадити на покупці речей, щоб витратити на подорожі, зайву книгу або курси англійської. Тому звичку до розпродажів я вітаю.

Тетяна Монтян, адвокат: ДІТЯМ КУПУЮ ОДЯГ В СЕКОНД-ХЕНДІ, А СОБІ ШИЮ У КРАВЧИНІ Мене мало цікавлять розпродажі, хоча якщо я проходжу повз і бачу річ, яка мені подобається, то мені приємно побачити ще й знижку.

У мене немає дочки, тільки - хлопчаки. І вони такі класні, що через півгодини одягнена на них нова річ мало відрізняється від щойно знайденої на смітнику. Тому їм я купую речі в секонд-хенді, а собі шию у однієї кравчині. Вона шиє швидко і вчасно, тому я можу не тинятися бутіками, гаючи час у примірочних.

Маша Міщенко