МЗС не підтверджує інформацію про розстріл у Лівії 11 українців

МЗС України не підтверджує інформацію про розстріл у Лівії 11 громадян України.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС Олександр ДИКУСАРОВ.

«Наше посольство у Тріполі не отримало підтвердження даного інциденту», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, МЗС зв`язалося з послом Сербії у Лівії, оскільки в інформації хорватської газети йшлося і про громадян цієї країни. «І він (посол - УНІАН) також це не підтвердив», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Крім того, МЗС зв`язалося з лікарями, які перебувають у Місраті, які також не підтвердили дану інформацію.

Для перевірки цієї інформації посол України у Хорватії з`вязується з виданням, яке розповсюдило цю ініформацію.

Як повідомили деякі ЗМІ, раніше хорватська газета "Вечерні лист" повідомила, що у ході боїв за Місрату на боці Муаммара КАДДАФІ воювало 85 іноземців із Сербії, Хорватії, України, Колумбії, Боснії, Росії. Як заявив репортеру лівійський провідник Абдель Азіз МАДІНА, після авіаударів НАТО і відступу сил М.КАДДАФІ багато з них потрапили в полон до противників М.КАДДАФІ, а 9 громадян Хорватії, 12 громадян Сербії, 11 громадян України і 10 громадян Колумбії були розстріляні. Він назвав їх найманцями і "холоднокровними вбивцями", відзначає «Українська правда».