Бойко: пропозиція Януковича вигідна Росії і Європі

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Бойко вважає, що використання та збільшення завантаження вітчизняної ГТС є більш економічно доцільним для Росії та європейських споживачів, ніж будівництво «Південного потоку». Про це заявив міністр, коментуючи заяву заступника Голови правління РАО «Газпром» Валерія Голубєва.

«Пропозиції Президента України економічно вигідніші для Росії. Вони дозволять у рази скоротити витрати при збільшенні потужностей щодо прокачування російського газу в країни ЄС. У той час, як будівництво «Південного потоку» обійдеться в 25 млрд. дол., які ляжуть тягарем на споживача російського газу в Європі», - сказав Юрій Бойко.

Нагадаємо, раніше член Європейської Комісії з енергетики Гюнтер Еттінгер (Günther Oettinger) висловив сумніви у доцільності будівництва «Південного потоку»: «Подивимося, чи буде прокладений South Stream. Я в цьому не впевнений: адже надто дорого тягнути трубопровід через Чорне море».